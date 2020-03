Rita Ora reprend le dessus avec “How To Be Lonely”

Premier extrait d’un troisième opus qui s’annonce résolument positif, “How To Be Lonely”, le nouveau single de Rita Ora, est en écoute sur aficia !

Si l’artiste britannique Rita Ora ne jouit d’un succès que modeste en France, et cela malgré des qualités vocales indéniables et des collaborations à forte notoriété à l’instar de “For You” ou “Lonely Together”, elle n’en demeure pas moins une artiste pop incontournable. Au Royaume-Uni, son deuxième disque Phoenix paru en 2018 a été certifié Disque de Platine grâce à plus de 300.000 exemplaires vendus.

Moins de deux années après la parution de son dernier effort studio, Rita Ora annonce déjà son retour en musique et lève le voile sur “How To Be Lonely”. Disponible en écoute et en téléchargement sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement depuis ce 13 mars, le single est le premier titre d’un opus actuellement en cours d’enregistrement et qui devrait paraître plus tard cette année.

Retrouver la confiance en soi

Avec “How To Be Lonely”, la chanteuse s’est entourée d’un artiste prestigieux qui pourrait lui offrir un tube. En effet, Lewis Capaldi, la sensation écossaise de ces derniers mois, signe le texte et la mélodie de la chanson qui sied à merveille au style de Rita Ora. Sublimant une production moderne, des arrangements electro-pop électriques et dansants permettent à “How To Be Lonely” d’être particulièrement efficace.

Plus forte que jamais, Rita Ora scande avec justesse l’importance de rester maître de ses décisions et de ses rêves. Sur un refrain percutant, elle invite tout à chacun à apprendre à s’aimer en prenant conscience des qualités qui nous façonnent. D’un éclat de voix, l’artiste balaie cette nécessité absurde d’être en couple ou d’avoir l’approbation d’autrui afin de se sentir aimé ou considéré.

Découvrez “How To Be Lonely”, le nouveau single de Rita Ora :