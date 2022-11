RITA se libère d’un poids sur “Loin de tes bras”

Après le succès d’estime de son premier clip “Oumi”, RITA se livre et offre le clip vidéo de l’entêtant “Loin de tes bras”. C’est à découvrir sur aficia !

Découvert aux yeux du grand public sur la scène de ‘The Voice 9’ avec “Non je ne regrette rien”, la jeune chanteuse marocaine RITA vise désormais la lune comme son ancienne coach, Amel Bent. Après avoir dévoilé en juin dernier le sublime “Oumi”, qui cumule pas moins de 240 000 vues sur YouTube, l’autrice, compositrice et interprète offre son second single “Loin de tes bras” où elle revient sur sa relation passée, dont elle est finalement fière de s’être débarrassée.

Retour aux 80s avec RITA

RITA c’est à la fois une voix douce et puissante, aux influences orientales, et aux paroles touchantes, fédératrices. Cette sublime voix se pose, cette fois, sur une rythmique pop – légèrement disco – co-composée avec brio par Fred Savio (Soprano, Kendji Girac, Amir…). L’artiste peut également se targuer d’accompagner Amir dans sa grande tournée des Zéniths puisqu’elle assure les premières parties. Une ascension folle donc pour la jeune marocaine !

Avec un refrain pour le moins entêtant, son nouveau single prône l’espoir d’une seconde vie, d’un nouveau souffle, après une relation destructrice. Une sorte d’hymne à la liberté sentimentale !

Dans le clip de “Loin de tes bras”, RITA illustre cette manière d’aller de l’avant après une telle relation en avançant, la tête haute et avec une démarche déterminée, vers une fête qui illustre le lâcher-prise. Des images qui nous emportent vers une nostalgie profonde – par sa rythmique certes – mais aussi et surtout grâce à ses sublimes décors et ses tenues à paillettes disco que l’on ne pensait plus revoir de si tôt. Mais que l’on prend plaisir à admirer de nouveau !

Découvrez le nouveau clip « Loin de tes bras » de RITA :