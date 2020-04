Sam Smith et Demi Lovato collaborent sur le titre “I’m Ready”

Quelques jours après l’annonce de leur collaboration, Demi Lovato et Sam Smith dévoilent le titre “I’m Ready” accompagné de son clip. C’est à découvrir sur aficia.

Alors qu’il devait sortir son album To Die For le 1er mai, Sam Smith a décidé de décaler la sortie de cet opus et même de le renommer. Néanmoins, l’artiste britannique a ravi son public en dévoilant un duo avec Demi Lovato, une artiste avec qui il n’a encore jamais collaboré auparavant mais que le chanteur connait depuis six ans. C’est sur le titre “I’m Ready” que Sam Smith a décidé d’inviter l’interprète de “Tell Me You Love Me”.

Le titre “I’m Ready” s’avère être signe d’un nouveau départ pour Demi Lovato et Sam Smith. En effet, les artistes ont chacun vécu des périodes très sombres durant ces dernières années mais cela semble désormais derrière eux. Dès le refrain, ils clament tous les deux le fait d’être prêts à être aimé de nouveau. Avec ce titre positif, les deux artistes encouragent à l’acceptation de soi et des autres. Demi Lovato et Sam Smith sont déterminés et expriment le vent de liberté qui s’est emparé d’eux.

Un message confirmé dans l’illustration vidéo

Imaginé et réalisé par Jora Frantzis, le clip de “I’m Ready” met à l’honneur la communauté queer lors d’une compétition olympique. Sans surprise, Demi Lovato et l’interprète de “Too Good At Goodbyes” terminent victorieux de la compétition et s’affichent en haut du podium. Pour celles et ceux qui avaient aimés l’ambiance du clip “Promises” dont la vidéo cumule plus de 160.000.000 de vues sur YouTube, l’illustration vidéo de “I’m Ready” est similaire et devrait vous plaire.

Découvrez “I’m Ready” de Demi Lovato et Sam Smith :