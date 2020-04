Seemone prend le large avec “Dans mes rêves”

Révélée au grand public suite à sa participation à ‘Destination Eurovision’, Seemone est de retour avec l’élégant “Dans mes rêves” à découvrir sur aficia !

Alors qu’elle s’était inclinée de justesse face à un Bilal Hassani non méconnu du public, au cours du concours télévisuel ‘Destination Eurovision’ en 2019, Seemone n’avait pas démérité. L’artiste, propulsée en tête des votes des jurés internationaux, avait même fait le plein d’éloges, comparée entre autres à la nouvelle Adèle française grâce à une voix chaude et suave.

Nouvelle étoile montante de la scène musicale française, l’interprète de “Tous les deux” a désormais enregistré l’intégralité de son premier album dans les mythiques Studios Ferber. À l’exception de deux titres, celui-ci a intégralement été écrit et composé par Seemone et son acolyte Fabrice Mantegna. Si la date de parution du projet reste encore inconnu aujourd’hui, le disque devrait renfermer de nombreuses ballades émouvantes et organiques sublimées par des arrangements de cordes.

Un texte rêveur et poétique

Mais avant de dévoiler son album, l’artiste lève le voile sur un nouveau single baptisé “Dans mes rêves”. Nous retrouvons bien là les ingrédients si chers à l’artiste, à savoir une production moderne mais sans fioritures qui met en lumière un timbre de voix chaleureux et éraillé. Impossible d’être insensible à l’intensité de ce piano voix ponctuée par la tension des cordes.

Et afin d’habiller cette merveilleuse ballade, Seemone chante un texte concocté par la regrettée Joëlle Kopf (“Femme libérée” de Cookie Dingler, “Adam et Yves” de Zazie). “Dans mes rêves / C’est l’amour qui fait la loi / Même en rêve / Tu es là, plus vrai que moi” scande-elle au cours d’un refrain poétique qui invite à laisser place à la rêverie afin de vivre les plus belles épopées.

Écoutez “Dans mes rêves” , le nouveau single de Seemone :