Le groupe français Shaka Ponk a dévoilé un nouveau single accompagné d’un clip vidéo le 26 mai dernier ! “Dad’Algorythm” est un titre rock’n roll en période post-apocalyptique. aficia a décrypté ce clip pour vous.

Après 20 ans de carrière, Shaka Ponk a annoncé une dernière tournée, The Final Fucked Up Tour, dans tous l’Hexagone et un ultime album The Final Album ! Le dernier opus du groupe sera publié le 16 juin prochain sur l’ensemble des plateformes de streaming. Shaka Ponk a décidé de proposer un second avant-goût de son futur opus à ses fans. En effet, le politisé “Tout le monde danse” est le premier titre révélé par le groupe fin avril. Ainsi, le deuxième morceau “Dad’Algorythm”, sera présent dans le dernier projet du groupe. Il a été publié deux jours avant le clip vidéo, le 24 mai. Ce dernier est réalisé par Guillaume Panariello et produit par La Planète Rouge.

Cette fois-ci, Shaka Ponk nous emmène dans un univers rock puissant dans un décors apocalyptique. Ce track entièrement chanté en anglais est explosif ! On retrouve un rock à l’ancienne avec des gros riffs et des beats énergiques ainsi qu’un superbe solo à la guitare électrique digne des plus grands. L’album composé de 10 titres, appelle à briser nos chaînes. Le second titre dévoilé, “Dad’Algorythm” évoque l’émancipation face aux algorithmes qui nous entourent et conditionnent nos vies.

Un clip aux allures de fin du monde

Le clip se déroule dans les couloirs abandonnés de l’ancienne usine Saint-Louis à Marseille. La vidéo met en scène un zombie aux membres squelettiques et aux yeux vides. La danseuse Sonia Bel Hadj Brahim entame une danse désarticulée. Elle déambule dans les différentes pièces du bâtiment. La danseuse se laisse emporter par la musique et se métamorphose progressivement.

Au fil du morceau, on découvre que cette créature est humaine, c’est une femme. À mesure que la chanson gagne en intensité, Sonia Bel Hadj Brahim se libère de ses contraintes. Elle offre une danse de plus en plus fluide et puissante. Ses gestes ont la volonté de se libérer des schémas imposés par notre société. Le but étant de retrouver son individualité dans les couloirs étendus de l’usine. Ainsi, ce lieu sert de toile de fond à cette transformation. Un single prometteur qui donne envie de découvrir le futur album de Shaka Ponk, le 16 juin prochain.

Découvrez le clip de “Dad’Algorythm” par Shaka Ponk :