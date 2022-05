Sigrid sort les guitares sur “Bad Life” avec Bring Me The Horizon

Sigrid est prête pour la suite de sa carrière et propose le titre “Bad Life”, en collaboration avec Bring Me The Horizon, nouveau single de son dernier album. Découvrez le titre sur aficia.

Sigrid, en voici un nom qui ne vous dit peut-être rien. Et pourtant, la popstar norvégienne a déjà à son actif un sublime album nommé Sucker Punch, sorti en 2019. Cette bombe pop renferme notamment le titre “Don’t Feel Like Crying” mais surtout le tonitruant “Strangers”. Ce morceau d’une efficacité redoutable a permis à l’artiste de dépasser les frontières norvégiennes et a connu un gros succès au Royaume-Uni. Le morceau a beaucoup tourné sur les radios françaises également. Cet opus de l’artiste au visage très juvénile a été acclamé par la critique, en point que son retour se faisait de plus en plus attendre. C’est en 2021 que Sigrid a commencé à défendre le successeur de Sucker Punch.

Sorti le 6 mai 2022, son tant attendu deuxième album How To Let Go marque une grosse évolution. Le premier extrait “Mirror”, sorti en 2021, reste dans une veine pop. Puis c’est “Burning Bridges” qui a pris le relais quelques mois plus tard. Ce morceau se veut être une transition entre la pop rudement efficace de Sigrid et le rock, de plus en plus présent ces derniers mois. Afin d’accompagner la sortie de l’album, l’artiste norvégienne propose un troisième extrait, sans doute l’un des meilleurs titres sorti cette année.

Une puissance ballade rock

Et d’emblée, le featuring avec le groupe de métal Bring Me The Horizon donne le ton. “Bad Life” est une puissante ballade rock d’une beauté et d’une réussite rare. Le morceau commence au piano sur le premier couplet de Sigrid et le deuxième de BMTW. Puis la voix de Oliver Sykes s’envole dans des effluves de guitares savoureuses. Les percussions prennent vite le relais pour un morceau entre puissance vocale et envolées instrumentales. “Bad Life” raconte l’histoire de moments difficiles et surtout d’avoir l’impression que nous nous n’arrêterons jamais de se sentir triste. Nous pouvons magnifiquement ressentir ces émotions à travers les voix des deux artistes, qui sont déchirantes. Moralité : c’est juste une mauvaise journée, pas une mauvaise vie.

Sigrid et le groupe Bring Me The Horizon se sont rencontrés lors d’un festival en Angleterre en 2021. Une collaboration leur a semblé évidente. L’instrumentale du morceau est signée par la groupe qui ont ensuite rejoint la chanteuse de 25 ans pour l’écriture. La vidéo illustrant “Bad Life” permet d’extérioriser leurs émotions à travers une danse survoltée et très puissante, le tout sous une tempête. Ce dernier morceau est un formidable tremplin pour le disque How To Let Go. Nous vous conseillons vivement de vous pencher dessus et de découvrir la voix vive et puissante de Sigrid. Il oscille entre pop, rock et ballades poignantes.

Découvrez “Bad Life” de Sigrid et Bring Me The Horizon :

A noter que Bring Me The Horizon est de toutes les collaborations en ce moment. Après un passage par la pop sur “Bad Habits” d’Ed Sheeran, ils sont présents sur le très bon titre “Fallout” du rappeur Masked Wolf. BMTH sera de passage le 5 juillet en concert à Lyon. Quant à Sigrid, il sera possible de l’applaudir à Paris La Cigale le 13 juin.