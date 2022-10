“Only You” : Stany s’expose enfin à la lumière !

Il a concocté les plus gros tubes pour les autres… Il était temps pour Stany de se révéler en solo, ou presque. Sur aficia, découvrez “Only You”, son premier single !

Si l’on vous cite “Ma direction” de Sexion d’Assaut, “Fire” d’Odyssey, “Ca va commencer” de Vitaa, “Disco Maghreb » de DJ Snake et “Changer” de Gims ? Quel est les point commun entre toutes ces chansons ? Et bien se cache derrière un compositeur et producteur de renom : Stany.

Ce Français a également connu un joli succès avec des collaborations pour Selena Gomez, Justin Bieber ou J. Balvin. Stany collectionne aussi les disques de diamants dans son studio d’enregistrement et les milliards de streams sur les plateformes de streaming.

Rema pour l’accompagner !

Aujourd’hui, il est temps pour le producteur de passer de l’ombre à la lumière. DJ Khaled l’a poussé à se révéler aux yeux du grand public. Il dévoile ainsi son premier single “Only You”. Il est pour cela entouré de deux gros noms du moment. À savoir le Nigérien Rema qui cartonne avec “Calm Down” et l’Américain Offset (la moitié de Migos) avec “5 4 3 2 1”.

“Only You” se révèle être un hymne sensuel et dansant, à la croisée de l’afrobeat et du dancehall qui devrait mettre tout le monde d’accord.

Découvrez “Only You” le premier single de Stany :