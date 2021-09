The Pirouettes nous offre une dose de “Vitamines”

Retour sur nos écrans du tandem The Pirouettes qui souhaite nous donner un coup de fouet avec le clip de “Vitamines”. C’est à voir sur aficia.

Alors que le dernier album de The Pirouettes, Équilibre, date de février, l’heure de la promotion ne semble pas encore terminée… En effet, Léo et Vickie reviennent en cette rentrée avec un nouveau clip.

Ce clip est à prescrire pour une rentrée pétillante et sensuelle. Car c’est bien avec “Vitamines” qui est mis en images par Marilou Poncin que The Pirouettes souhaite faire grimper la température.

La sensualité est au rendez-vous, les corps se frôlent et se touchent, la pop acidulée du tandem donnant du piment à l’ensemble. Reste à prendre deux trois vitamines et à se donner rendez-vous le 28 octobre prochain au Trianon pour applaudir The Pirouettes sur scène.

Découvrez “Vitamines” de The Pirouettes :