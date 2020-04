Thierry Amiel : participe à sa vidéo acoustique “London”

Thierry Amiel continue d’inviter le public à le rejoindre sur ses capsules acoustiques. Cette fois c’est avec le titre “London”. Explications sur aficia !

C’est l’année dernière que Thierry Amiel a eu l’occasion de faire son retour dans les bacs avec l’album Artéfact, un quatrième opus brillant qu’il décide depuis quelques mois d’exposer en version acoustique en partenariat avec aficia.

Ainsi, nous avons déjà eu l’occasion de vous proposer les écoutes exclusives de “Fantôme”, “Monroe”, “La nuit tombe”, “Je ne sais plus”, “Par coeur” et “Dans la musique”. Mais l’opération continue !

Je chante avec Thierry Amiel !

Le 24 mars dernier, nous avons lancé, avec Thierry Amiel, un appel à la participation afin de chanter avec lui le titre “Diktats”. Une véritable réussite alors que la France est en mode ‘confinement’ depuis maintenant quatre semaines.

Face à cette belle participation, et souhaitant toujours autant faire en sorte que chacun puisse le rejoindre et chanter avec lui, Thierry Amiel vous propose cette fois de chanter le titre “London”.

Le principe : vous devez nous envoyer une vidéo de vous en mode paysage en train de chanter le titre “London”… Et attention, cette fois on vous demande pas le refrain, mais bien le titre en entier !

Vous avez jusqu’au lundi 13 avril minuit pour nous faire parvenir vos vidéos en respectant les points suivants :

Les 4 règles ! – Vous devez chanter le titre “London” en entier.

– Vous devez chanter en rythme.

– On doit entendre votre voix ! Idéalement mettez des écouteurs ou mettez le titre pas trop fort… C’est vous la star 😉

– Vous devez vous filmer à l’horizontal et non pas en mode portrait. On fera des selfies plus tard 🙂

Vous avez maintenant de quoi vous occuper durant le week-end… Et maintenant tu sais ce qu’il te reste à faire : mettre ton plus bel habit de lumière, chauffer ta voix, braquer les projecteurs sur toi et nous envoyer, avant lundi soir, ta plus belle prestation !

Pour nous transmettre votre vidéo, merci de joindre votre fichier avec un service comme WeTransfert ou TransferNow à l’adresse mail suivante : JeChanteAvecThierryAmiel[@]aficia.info. Vous pouvez également, en fonction du poids de la vidéo, la mettre directement en pièce jointe.

Dans votre mail, vous devez OBLIGATOIREMENT indiquer votre nom et votre prénom. Vous devez également copier cette phrase dans votre mail : “Par cette présente, j’autorise aficia et Thierry Amiel à utiliser ma vidéo de manière publique sur l’intégralité des supports numériques utiles à la promotion de l’opération et du titre de l’artiste. Par cet accord, j’abandonne mon droit à l’image et certifie comprendre et accepter que cette participation ne pourra pas faire l’objet d’une réclamation ultérieure ou d’une demande de rémunération.” Toutes participations incomplètes ne pourront pas être traitées.