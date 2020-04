Thierry Amiel chante “Diktats” en acoustique avec vous !

Thierry Amiel continue de distiller les versions acoustiques de son dernier opus. Cette semaine, c’est une version très spéciale de “Diktats” et c’est à découvrir sur aficia.

Thierry Amiel a fait son retour dans les bacs avec l’album Artéfact l’année dernière. Un album abouti, laissant voir un artiste en pleine maturité, ayant pris le temps et le soin d’offrir à son public un opus riche et porté par une voix toujours aussi saisissante.

Ce nouveau cru, Thierry Amiel à eu l’occasion de le confectionner avec, en autres, Skydancers (Amir, Timbaland, X Ambassadors, Broken Back, Loïc Nottet, Vianney…) et Manu Larrouy (Jenifer, Fréro Delavega…).

Pour le faire vivre encore plus longuement et le faire découvrir sous un nouveau jour au public, Thierry Amiel a choisi aficia pour délivrer, en exclusivité, l’intégralité des pistes d’Artefact dans des versions acoustiques. Depuis la mise en place de cette opération, c’est les titres “Fantôme”, “Monroe”, “La nuit tombe”, “Je ne sais plus”, “Par coeur” et “Dans la musique” que vous avez l’opportunité d’écouter.

Thierry Amiel & Vous !

Cette semaine, c’est le titre “Diktats” qui s’expose. Mais dans une version très particulière. Déjà c’est dans un contexte de confinement que la réalisation de cette vidéo a eu lieu. Ensuite, c’est aussi (et surtout) la participation du public qui est au cœur de cette version. Le 24 mars dernier, aficia et Thierry Amiel ont lancés un appel à la participation pour envoyer vos vidéos en train de chanter le dernier refrain de “Diktats”.

La volonté de Thierry Amiel était simple : “L’idée est qu’en plus de ‘divertir’ les gens avec des lives pendant cette période de confinement c’est aussi de les occuper et de les faire participer ! Que ce soit interactif”. Le résultat ? Au-delà de nos attentes et de celle de Thierry Amiel qui nous confie que “c’était émouvant. Ils chantaient bien… Tous les âges, tous les sexes…”.

Voilà donc la version acoustique de “Diktats” de Thierry Amiel en mode confinement… Une version unique, simplement habillée d’une guitare et de… VOUS !

Découvrez “Diktats” de Thierry Amiel en version acoustique :

Thierry Amiel et la rédaction d’aficia s’unissent pour remercier l’ensemble des participants de cette vidéo. Merci de votre participation, de votre talent (petit et grand), de votre audace, de votre amour, de vos partages et de votre bienveillance. Et forcément : à très vite pour d’autres aventures musicales.