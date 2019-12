Thierry Amiel chante “La Nuit Tombe” en acoustique

Thierry Amiel offre en exclusivité pour aficia les titres de son nouvel album dans une version acoustique. On continue l’exploration musicale avec “La nuit tombe”.

C’est un retour qui fait du bien et que, finalement, nous n’attendions presque plus. Ce retour c’est celui de Thierry Amiel, un chanteur que le public avait l’occasion de découvrir en 2003 dans la première édition de ‘Nouvelle Star’.

La suite ? Elle sera sous le signe du succès pour ce chanteur à la voix chaude, notamment avec sa reprise du titre “Les mots bleus” qui sera, à l’époque certifié Disque d’Argent.

Thierry Amiel x ARTeFACT

Le retour sous le feu des projecteurs pour Thierry Amiel est donc l’occasion d’offrir au public son quatrième album, ARTeFACT, disponible depuis le 27 septembre dernier. Et si le retour est relativement discret dans les charts, Thierry Amiel aura eu la belle surprise de retrouver une communauté de fans toujours aussi présente et une presse plutôt élogieuse concernant ce format qu’il a confectionné avec Skydancers (Amir, Timbaland, X Ambassadors, Broken Back, Loïc Nottet, Vianney…) et Manu Larrouy (Jenifer, Fréro Delavega…).

Et si le public a eu l’occasion de trouver le temps long, l’artiste nous avait expliqué cette nécessité, cette mise en retrait utile lors d’une récente rencontre : “Je voulais me mettre dans le danger, sans tomber dans la difficulté. Je voulais un album de caractère, avec des choses à raconter, en étant certain à 100% qu’elles allaient être intéressantes. Dès lors, je me suis demandé avec qui j’allais travailler, de quelle façon”.

Thierry Amiel en acoustique…

La bonne nouvelle c’est que Thierry Amiel continue de faire vivre cet opus. Un album qui joue la dualité, brise les codes d’un personnage qui apparaissait parfois trop lisse dans le passé. Il se montre intime, puissant, vocalement irréprochable et parfaitement dans l’air du temps au fil des 12 pistes de l’album.

Pour en offrir une nouvelle lecture, Thierry Amiel fait confiance à aficia et offre en exclusivité les versions acoustiques de cet opus. Un rendez-vous régulier qui continue aujourd’hui avec la mise à disposition du titre “La nuit tombe” après avoir écouté les titres “Fantôme” et “Monroe”. On reste dans la configuration simple du guitare-voix, laissant toute la place à l’interprétation de Thierry Amiel qui risque de faire chavirer son public fidèle avec cette interprétation puissante d’un titre introspectif, l’une des plus belles pistes de son opus.

Prochain rendez-vous le 17 janvier sur aficia pour une nouvelle session acoustique en compagnie de Thierry Amiel. Quant au titre offert, il sera à découvrir sur nos réseaux sociaux 😉 Vous avez également la possibilité de retrouver l’intégralité des titres acoustiques de Thierry Amiel juste ICI ainsi que son interview et notre critique de l’album Artefact.

Découvrez “La nuit tombe”, en version acoustique, de Thierry Amiel :