Tim Dup de retour avec “Juste pour te plaire”. Et on reste sous le charme !

C’est un retour qui fait toujours du bien… Celui de Tim Dup ! Il nous offre aujourd’hui son nouveau single : “Juste pour te plaire”. C’est en écoute sur aficia.

Tim Dup c’est un jeune artiste auteur compositeur, interprète, musicien… Un véritable touche à tout qui a largement eu l’occasion de nous conquérir depuis la publication de son premier single “TER Centre” en 2016. Cette même année, il sortira “Vers les ourses polaires” ainsi que l’EP du même nom, assurant ainsi une place dans nos cœurs face à un talent remarquable.

Depuis, la route est belle pour l’artiste de 26 ans. Une Victoire de la Musique en 2019 pour la Révélation Scène de l’Année. Un premier album en 2017 largement salué par la critique, Mélancolie heureuse, et un second en 2020 qui aura le même accueil élogieux : Qu’en restera-t-il ?.

Nouvel album pour Tim Dup…

Mais Tim Dup semble déjà vouloir nous embarquer avec lui dans une nouvelle aventure musicale et nous n’allons pas nous plaindre, bien au contraire. En effet, l’interprète de “Le visage de la nuit” annonce la venue de son troisième opus. De quoi mettre nos petits cœurs en joie !

Pour l’annoncer, il mise sur le titre “Juste pour te plaire”, un véritable rayon de soleil et hymne à la vie alors que la chanson est née durant le premier confinement. Il y a fort à parier que Tim Dup avait alors une envie folle de bouger, de pousser les murs, de danser, d’être dans une farandole de vie et de partager cette envie folle et vertigineuse de vivre.

Née parmi l’immobilité suggérée du premier confinement, cette chanson a replacé en moi du mouvement, du lâcher prise, et énormément de plaisir. Tim Dup

On retrouve sur ce titre la plume et la poésie toujours aussi intacte de Tim Dup. C’est aussi un titre solaire qui nous incite à ‘pousser le volume’. Tim Dup fera assurément un retour grandiose et plein de vie dans les bacs avec son troisième opus. Juste encore un peu de patience…

Découvrez “Juste pour te plaire”, le nouveau single de Tim Dup :