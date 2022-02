Tioma : l’artiste s’évade dans ses rêves avec le clip “Thé infuse” :

Après deux premiers singles de présentation, Tioma lève le voile sur “Thé infuse” porté par un clip semi-animé à découvrir sur aficia !

La révélation

Passionné de musique et adepte de la guitare depuis ses années collège, Tioma a su attirer l’attention en postant des reprises sans fioritures et souvent teintées de mélancolie sur les réseaux sociaux. Mais la belle histoire débute réellement lorsque les célèbres frères Bigflo et Oli tombent sous le charme de son identité vocale, jusqu’à le signer sur leur label Bonne Étoile.

Comme un véritable accélérateur, cette signature annonce le début d’une carrière prometteuse. Celle d’un artiste libre, autodidacte et inclassable. Entre acoustique, slam et rap, Tioma chante instinctivement et nous touche avec des productions simples et aériennes comme en témoignent les poétiques “Dans Dix Ans” et “Carte Postale”.

Entre songes et réalité

Le jeune homme originaire des Landes poursuit donc sa route avec “Thé infuse”, un troisième single dévoilé en prélude d’un EP à paraître plus tard dans l’année. Tioma présentera par ailleurs ses chansons sur scène le 18 mars prochain sur la scène parisienne Les 3 Baudets.

Avec “Thé infuse”, le chanteur évoque les songes d’un jeune homme qui s’interroge sur son avenir professionnel et personnel. Rêveur, Tioma cogite et imagine son futur, rapidement rattrapé par la réalité du quotidien : “À l’horizon j’aperçois une maison, j’en ai jamais vu d’aussi belle, elle me fait monter d’un décibel / 8 avenue des rêves / Je m’y projette aux quatre saisons / Mais je retourne dans mon studio / 4 allée de la raison / Je poursuis ma route boulevard du risque et du destin”. Sur une mélodie enivrante, Tioma se veut résolument optimiste, aspirant à une vie merveilleuse grâce à la musique.

Enfin, l’artiste a présenté un clip semi-animé avec un scénario imaginé par ses soins. Très réussie, la mise en images donne vie aux rêveries de Tioma.

Visionnez “Thé infuse”, le nouveau clip de Tioma :