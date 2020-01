Clip “Bikini Porn” : Tove Lo s’exhibe sous la plume de FINNEAS

Deux nouvelles productions pour Tove Lo et le clip de “Bikini Porn” en prime ! C’est à découvrir avec aficia.

Pas le temps de souffler ! Tove Lo enchaîne déjà avec de nouvelles productions alors que son album Sunshine Kitty date de septembre dernier… Qu’importe, nous n’allons pas nous plaindre du côté prolifique de la chanteuse suédoise.

L’interprète de “Habits (Stay High)” nous offre deux nouvelles pistes, “Passion and Pain Taste the Same When I’m Weak” et “Bikini Porn” à l’ambiance bien différente mais portant la même signature. En effet, les deux titres sont co-écrits et co-produits par FINNEAS, le frère de Billie Eilish qui nous a régalé l’année dernière avec son EP Blood Harmony.

Et c’est le titre “Bikini Porn” que Tove Lo décide de mettre en avant avec un clip qui semble venir d’un autre âge. Une image de mauvaise qualité, conception artistique que l’on doit à Moni Haworth qui réalise le film laissant entrevoir Tove Lo en petite tenue dans des lieux improbables…

Découvrez “Bikini Porn”, le nouveau clip de Tove Lo :