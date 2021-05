Après un retour remarqué avec “Shy Away” annonciateur de l’album Scaled and Icy qui paraîtra ce 21 mai, Twenty One Pilots offre “Choker” ! aficia t’en parle en détail.

Avant de découvrir leur nouvel album Scaled and Icy et de les retrouver en concert live-stream le 21 mai, Twenty One Pilots partage un nouveau titre déjà accompagné de son clip ! C’est avec “Choker”, un titre aux mélodies éloignées de “Shy Away” (le précédent single) que le duo compte bien séduire son public.

Sur un synthé-pop très efficace, Twenty One Pilots nous immerge dans un texte qui place un certain mal-être au centre des préoccupations. Toujours fidèle à leur univers, l’histoire défile et se termine sur un couplet où Tyler Joseph désarme avec son rap poétique et plein de mélancolie.

Le clip, quant à lui, nous fait voyager au cœur d’un magasin de jouets où l’on retrouve les deux artistes, acteurs de leur propre scénario ! Ouvrez grand les yeux, l’illusion et la malice sont de la partie…

Découvrez “Choker” de Twenty One Pilots :