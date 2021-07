Après avoir marqué son retour avec “FMLP”, le premier extrait de son futur EP, Victoria Sio présente désormais la version acoustique ce titre qui cumule plus de 55.000 streams sur Spotify . D’un morceau électro, l’artiste parvient à rendre “FMLP” encore plus fort et intimiste avec cette version acoustique pleine d’émotion. Et pour cette nouvelle interprétation, Victoria Sio fait de nouveau équipe avec Mosimann au piano, bien que ce soit le pianiste Romain Berrodier qui apparait dans le clip !