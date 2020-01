Clip “Je me rappelle” : Younès agite ses souvenirs

Younès frappe à nouveau avec le clip de “Je me rappelle”. C’est à voir sur aficia.

C’est un mois après la sortie du titre “Le grand remplacement” que le jeune rappeur originaire de Rouen frappe à nouveau avec un second clip.

Souvenez-vous… Le titre “Le grand remplacement” avait largement eu l’occasion de faire sensation auprès de la fachosphère. Younès était alors la cible de la haine, les diminués du cerveau ne comprenant pas la dérision du titre qui “pointe avec ironie l’absurdité de la théorie du grand remplacement”.

Younès enchaîne…

La polémique lui ayant valu de belles insultes et quelques menaces de mort, Younès enchaîne et continue à déverser son flow. Il le fait parfaitement avec “Je me rappelle”, version torturée d’une mélancolie et d’une vision de la vie parfois pessimiste mais qui pousse pourtant Younès à avancer.

Avancer Younès le fera sans mal cette année. Avec ce second titre il confirme la venue future d’une mixtape qui risque d’être riche en verve, bavarde et pleine de poésie moderne.

Découvrez “Je me rappelle”, le nouveau clip de Younès :