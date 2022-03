YUNGBLUD nous électrise sur “The Funeral”

YUNGBLUD enclenche la troisième vitesse avec le survolté “The Funeral”, à l’esprit toujours aussi punk. Découvrez son nouveau titre sur aficia.

YUNGBLUD a démarré sa carrière en 2018 avec un premier album nommé 21st Century Liability. Mais c’est le deuxième, nommé weird! et sorti en 2020, qui a été celui de la confirmation. Il contient notamment le titre “cotton candy” qui a été un joli succès en radio et dans les pays anglo-saxons. Très proche de Machine Gun Kelly ou Travis Barker, il a bénéficié de l’aura autour de ces deux artistes avec lesquels il a collaboré sur son deuxième essai. YUNGBLUD possède un univers très punk-rock, teinté de pop et parfois de rap, dans un style hyper décalé, déjanté et androgyne.

Afin de lancer la machine pour le troisième album, l’artiste britannique propose “The Funeral” en guise de mise en bouche. Le morceau jouit d’une incroyable énergie débordante, rythmé par des batteries et des guitares électriques bondissantes et revigorantes. La voix grave de Dominic Harrison nous perce les tympans, tant elle est grave et charismatique. YUNGBLUD s’assoit donc dans cet univers punk, maquillé d’eyeliner et de vernis à ongles, le tout dans des tenues souvent rouge sang, qui accentue le sentiment de rage du morceau. Ici, le chanteur nous propose de danser à ses funérailles dans un clip sombre mais résolument festif, en contraction avec la tristesse du morceau. Les légendes Sharon et Ozzy Osbourne y apparaissent d’ailleurs.

Découvrez “The Funeral” de YUNGBLUD :

Le troisième album de YUNGBLUD ne devrait pas tarder à sortir. La date et le nom de celui-ci n’a pas été annoncé. Mais l’on sait déjà de manière quasi certaine qu’une collaboration avec Miley Cyrus y figurera. WILLOW (la fille de Will Smith) semble également être de la partie. Des mots de l’artiste, ce nouvel opus sera très personnel et sans doute choquant. Il a également affirmé que le quatrième album était lui aussi déjà prêt.

YUNGBLUD est actuellement en tournée aux États-Unis et a annulé toutes ses représentations en Ukraine et en Russie prévues cet été. Il sera de passage en France à l’Olympia le 5 mai et sur ‘Rock en Seine’ le 25 août.