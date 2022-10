L’automne sera rock avec 5SOS, YUNGBLUD et Louis Tomlinson

Cet automne est marqué le retour de 3 artistes/groupes rock. aficia vous propose de vous pencher sur les nouvelles propositions de 5 Seconds Of Summer, YUNGBLUD et Louis Tomlinson.

5 Seconds Of Summer, YUNGBLUD, Louis Tomlinson : en voici trois noms qui sont devenus majeurs dans l’industrie musicale. Tous trois sont de retour cette automne avec un nouvel album. Ils sont également soutenus en radio avec leurs titres respectifs. Alors sortons les guitares pour un voyage sur la planète rock.

5 Seconds Of Summer

Les 5 Seconds Of Summer ont lancé leur carrière il y a déjà plus de 10 ans. Souvent catalogués boysband (tous les membres chantent dans un boysband, ce qui n’est pas le cas pour eux), certains leur avaient prédit une brève carrière. Ils ont démarré avec le dégommant “She Looks So Perfect”, rapidement suivi par un album. Depuis, ils en ont sorti quatre, dont Youngblood (2018), leur plus gros succès. Le single éponyme a été un immense carton et culmine à 200 millions de vues sur YouTube.

Mais le groupe n’en a pas fini avec son marathon puisque leur cinquième 5SOS5 est sorti le 23 septembre. Il est déjà teasé depuis de longs mois, notamment par le titre “COMPLETE MESS”. Ce nouvel opus marque une évolution majeure puisqu’une grande partie des morceaux ont été écrits et composés par la bande. Désormais, ils ont opté pour l’évident “Me Myself & I” en qualité de nouveau single. Le titre dégage une énergie folle, plus rock que jamais. Il y a longtemps qu’on avait pas entendu la bande sur nos ondes.

Découvrez “Me Myself & I” de 5 Seconds Of Summer :

YUNGBLUD

YUNGBLUD propage sa pop/punk revigorante et vitaminée. Souvent accompagné de Travis Barker et Machine Gun Kelly, il s’est engouffré dans la brèche avec toute une nouvelle génération de néo rockeurs. Il a déjà deux albums à son actif. weird! (2020), le dernier en date, a accouché du tube “cotton candy”. Une tournée l’avait emmené aux quatre coins de l’Europe pour défendre ce projet. Nous nous sommes d’ailleurs rendu le 8 mai à sa date à la Rockhal d’Esch-sur-Alzette (Luxembourg). Sa folie, son talent et son exubérance sont à vivre à tout pris.

A peine la tournée est-elle terminée que l’artiste propose un nouvel opus, le troisième. Nommé tout simplement YUNGBLUD, il renferme notamment le titre “The Funeral” et une collaboration avec WILLOW. Il est tout aussi énergique et vif que les précédents. Pour accompagner sa sortie, le titre “Tissues” a été envoyé aux radios et les rotations ont aussitôt démarré. Un synthé donne une petite touche rétro au morceau d’une extrême réussite.

Découvrez “Tissues” de YUNGBLUD :

Louis Tomlinson

L’artiste britannique Louis Tomlinson est issu des ex-One Direction, qui ont mis toute la planète à leur pieds au début des années 2010. C’est pour le moment le seul membre qui n’a pas vraiment réussi à faire décoller sa carrière solo. Zayn, Niall Horan mais surtout Harry Styles l’ont quelque peu éclipsé par leur début de carrière phénoménale.. La longévité de ce dernier impressionne de par le succès de son album Harry’s House. Louis Tomlinson a tout de même déjà sorti un premier album nommé Walls en 2020.

Mais voila qu’il veut plus. Il compte bien profiter du succès d’Harry Styles pour infiltrer nos oreilles. Et il semble qu’il ait trouvé le timing parfait. Il propose depuis quelques semaines l’extrêmement bien réussi “Bigger Than Me”. Le morceau pop-rock aux refrains électriques et émotionnels a tout pour séduire. La production est aérienne et la guitare omniprésente. Et là aussi, les radios sont convaincus, de quoi peut-être enfin faire exploser le talent de l’artiste. Il faut cependant attendre le 11 novembre pour découvrir Faith In The Future, le second opus du britannique.

Découvrez “Bigger Than Me” de Louis Tomlinson :