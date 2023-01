Clip “Les dormantes” : Zaho de Sagazan explose (enfin) !

Et si c’était avec ce nouveau titre que Zaho de Sagazan s’imposait dans le paysage ? Elle met tout le monde d’accord avec “Les dormantes”. C’est à découvrir sur aficia.

En voilà un nom interpellant. Originaire de Nantes, Zaho de Sagazan a quitté les bancs de l’école pour se consacrer à la musique. Et qu’est-ce qu’elle a bien fait ! Avec un BAC S en poche et un IUT orienté gestion & administration des entreprises dans l’espoir de s’auto-gérer en tant qu’artiste, elle a déjà attiré l’oeil de quelques programmateurs de festivals. C’est le cas des Trans Musicales ou le Printemps de Bourges où elle était selectionné en tant qu’Inouïs l’année dernière. C’est d’ailleurs là qu’elle nous a conquis pour la toute première fois.

Après s’être forgé aux côtés de Juliette Armanet, Mansfield Tya ou Hervé en tant que premières parties, Zaho aimerait désormais s’envoler de ses propres ailes. Alors, il y a d’abord eu quelques chansons comme “Suffisamment” ou “La déraison« , de belles ballades touchantes, mais où il manquait peut-être un quelque chose.

Diablement efficace !

Et ce quelque chose, le voilà justement peut-être avec son nouveau single “Les dormantes”. A son tour de pouvoir exister. Dès les premiers fredonnements, les premières notes, notre attention est captivée. Même si le sujet est lourd d’apparence (violence, amour toxique, pervers narcissique), la mélodie rend la chanson douce et percutante à la fois. C’est elle-même qui le dit sur ses propres réseaux sociaux : “Là il n’est pas question d’amour mais de violence. Quand on aime on chéri, on ne tue pas”.

Alors oui, tout semble beau, enthousiasmant. Tout est là : personnalité, charactère, attention, une maitrise parfaite, une sincérité, une artiste qui traverse les époques… Zaho de Sagazan a tout et confirme son statut de nouvelle artiste pop avec “Les dormantes”. Il paraît même qu’un premier album arrive au printemps…

Découvrez “Les dormantes”, le nouveau single de Zaho de Sagazan :