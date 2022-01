Les albums de la semaine avec NEJ, Jazzy Bazz, Years & Years et Damien Lauretta.

Chaque semaine, la rédaction te sélectionne les 4 albums qu’il faut impérativement écouter ! Attention, on vous aura prévenu…

Jazzy Bazz – Memoria

On l’avait attendu celui-là, le retour en solo de Jazzy Bazz ! Voilà trois ans que le rappeur ne nous avait pas livré de projet solitaire depuis le psychédélique Nuit. Memoria, c’est le nom du nouveau bijou. Un ensemble introspectif aux prods sur-mesure. Si son dernier colors vous a plu, foncez, le projet est fait pour vous. Jazzy avance un album intime et maîtrisé qui va devrait maintenir sa place dans nos playlists durant toute l’année…

NEJ – SOS Chapitre II

On ne l’arrête plus ! Nej est de retour avec son second EP SOS Chapitre II. Après le franc succès de son titre « Ma Colombe » : 25M de streams. NEJ continue sur sa lancée avec un deuxième titre « Je t’a(b)ime », qui affiche presque 4M de vues sur YouTube en 1 mois. Avec ce deuxième chapitre composé de 10 titres, NEJ continue d’exploiter sa plume au service de ses relations. Artiste pop-urbaine, NEJ nous cesse de nous faire frissonner de plaisir avec une tessiture qui n’égale personne. Un voyage coloré d’une artiste au grand coeur !

Years & Years – Night Call

Let’s Dance ! C’est la promesse de Years & Years qui revient plus enjoué et plus positif que jamais avec son nouvel album Night Call, près de trois ans après le précédent. L’auteur du tube « King » (+450 millions de streams sur Spotify) dévoilait le 21 janvier dernier son troisième disque, sur lequel de belles collaborations (Kylie Minogue, …) et des tubes à la pelle, comme les premiers extraits (« A second to Midnight » ou « Sweet Talker »). Years& Years nous refait vivre la fiève du samedi soir façon 2022 et c’est très (très) réussi !

Damien Lauretta – French Riviera

Damien Lauretta vient de dévoiler son premier album, French Riviera. Sudiste dans l’âme, il y raconte le parcours d’un artiste s’installant dans la capitale, en quête d’une vie musicale comme tout talent en rêve. On se rend compte au fil de l’écoute que malgré tout, sa vie est dans le sud, loin du brouillard parisien. Construit comme un livre, ce projet oscille entre la pop et des sonorités plus électro, des couleurs qu’il avait eu l’occasion de présenter avec des titres comme “Paradoxal” ou “Ose moi”. Le résultat est solaire, authentique et réalisé en totale indépendance, des bonnes raisons de soutenir l’artiste et son projet !