Alvaro Soler ouvre les portes de ses émotions avec son album ‘Magia’ !

En ce début de saison estivale, Alvaro Solver dévoile en ce vendredi 9 juillet son nouvel album Magia. aficia t’en dit plus !

Quoi de mieux que des sonorités hispaniques pour donner une nouvelle couleur à son été ? Alvaro Soler l’a bien compris ! Après les hits “Sofia” ou “La Cintura” et plus de 4,5 milliards de streams sur toutes les plateformes, le jeune artiste espagnol est de retour après un an et demi d’absence avec un nouvel album Magia. L’occasion pour Alvaro Soler de nous ouvrir les portes de ses émotions à travers 13 titres qui sentent bon la sincérité et l’amour. Comme il avait d’ailleurs eu l’occasion de nous l’exposer lors de notre récente interview.

C’est avec l’efficace “Magia”, premier titre à être exploité de l’opus, que le chanteur hispano-allemand nous plonge dans la même énergie et l’ADN que nous connaissons de lui. Mise à part sur “Alma de Luz” qui propose une pause de douceur dans l’écoute, c’est une voix chaude et solaire, des arrangements acoustiques et rythmés et un côté fédérateur pour rassembler les foules et nous unir autour de chansons intimes qu’il transpose à l’universel. Côté collaboration, il fait le choix de s’unir avec Cali Y El Dandee sur le titre “Manana” et avec Greg Taro sur “Diferente”.

Magia est un cocktail parfaitement dosé de pop espagnole qui nous enchante autant par la magie des mots que par les productions !