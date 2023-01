Fans de Dua Lipa ou Lady Gaga ? Vous allez adorer le nouvel album d’Ava Max ! L’interprète de “Kings & Queens” revient avec Diamonds & Dancefloors, un nouvel album toujours plus pop et c’est terriblement addictif ! aficia l’a écouté !

On dirait que c’était hier, et pourtant, Ava Max débarquait sur nos radars il y a maintenant 4 ans avec l’acidulé “Sweet but Psycho”. Près d’un milliard de vues YouTube plus tard, l’artiste originaire albanaise a confirmé titres après titres et s’est imposé comme l’artiste pop de cette décennie 2020. Pourtant, rien n’a été facile. Elle a souvent déménagé, chanté dans les centres commerciaux, jusqu’à tomber sur LA rencontre Henry “Cirkut” Walter, le producteur ayant travaillé avec Katy Perry ou The Weeknd, qui lui concocta ses morceaux pop qu’on lui connaît comme “Torn”. De là, tout démarre et le succès est au rendez-vous.

Danser, danser encore !

Plus de deux ans après son dernier effort Heaven & Hill, Ava Max revient avec des titres ENCORE plus FORTS. Diamonds & Dancefloors, tel est son nom, annonce la couleur avec des morceaux “sad-pop bangers” comme les anglais aiment bien dire. Des chansons tristes avec des sonorités électro-pop qui rappellent forcément les superstars du moment comme Lady Gaga, Years & Years ou Dua Lipa. C’est frais, c’est pop, c’est iconique, c’est dansant, c’est festif. Mais Diamonds & Dancefloors a un truc en plus. C’est encore plus fédérateur et addictif que son dernier effort.

C’est indéniable, chacune de ses chansons a tendance à se ressembler de part la production qui reste principalement pop. Mais, il y a néanmoins quelques divergences, que ce soit à travers ses chansons au registre nu-disco, ses crochets vocaux, l’ajout des chœurs, de refrains toujours plus épiques (“Weapon”), ou aux mélodies très Daft Punkesques comme sur “Hold Up (Wait a Minute)”.

Alors, sortez les boules à facettes, faites de la place sur la piste de danse, Diamonds & Dancefloors est fait pour danser ! Ava Max monte d’un step, et confirme qu’elle est l’artiste POP à écouter sans modération en 2023 encore. D’ailleurs, on attend impatiemment une annonce de tournée européenne !

Découvrez Diamonds & Dancefloors, le nouvel album d’Ava Max :