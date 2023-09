Charlotte Cardin : nous avons écouté son nouvel album “99 Nights“

Après le succès de Phoenix, Charlotte Cardin a sorti vendredi dernier son deuxième album, 99 Nights. 12 chansons à travers lesquelles l’artiste s’ouvre comme jamais auparavant. On vous en parle sur aficia.

Après la sortie de plusieurs singles, dont la chanson-titre de l’album “99 Nights” qu’on vous présentait en juin dernier, l’artiste canadienne a dévoilé l’intégralité de ce second chapitre. Pour ceux qui ne la connaissent pas (encore), l’artiste a remporté 4 prix Juno en 2022 (équivalent des Grammy au Canada) avec son album Phoenix. Elle comptabilise également 2,8 millions de vues par mois sur sa chaîne. Très connue dans son pays natal et aux États-Unis, elle est en passe de devenir une superstar en Europe également.

Charlotte Cardin, Album of the Year, Juno Awards 2022

Un voyage à travers son journal personnel

Dans ce deuxième opus, elle nous invite à voyager dans les différents recoins de ce que l’on pourrait qualifier de journal personnel. Elle déclare d’ailleurs “ Nous l’avons appelé 99 Nights parce qu’il s’agissait d’un grand voyage à travers tous ces mondes que j’avais besoin d’explorer pour toucher du doigt les choses les plus importantes de ma vie ».

Dans la chanson “Puppy” , en ouverture de l’album, la chanteuse tente de s’éloigner du passé pour vivre pleinement le présent. Il y est question de lâcher prise. Portée par une pop joyeuse, la chanson “Jim Carrey” permet à l’auteure de nous partager son admiration pour l’acteur et son propre désir de se libérer de son ego. “Way Back” met à l’honneur la voix suave et profonde de la chanteuse, qui nous charme dans un univers jazzy sublimé par la présence d’un saxophone.

“I wanna be better, I wanna be new” Charlotte Cardin, “Next To You”

Si l’on devait n’en choisir qu’une, ce serait sans hésiter la chanson “Next to you”, écrite avec Patrick Watson. Sur une mélodie au piano ornée d’instruments à cordes, on peut entendre “I wanna be better, I wanna be new” . La chanteuse confie :“Il s’agit littéralement de quitter ma ville natale. C’est la dernière chanson que nous avons écrite et elle clôturait ce chapitre. C’est une chanson très personnelle, qui conclut tout d’une belle manière”.

Charlotte Cardin repart dès aujourd’hui sur les routes, inaugurant son 99 Nights Tour. Elle passera notamment par l’Olympia le 24 janvier prochain.

Découvrez 99 Nights, le deuxième album de Charlotte Cardin: