Que l’actualité est dense pour les Charlotte Fever qui reviennent (enfin) avec un nouvel EP baptisé Embrasse coulée ! Nous l’avons écouté…

La pop sensuelle n’a qu’à bien se tenir ! Alexandre et Cassandra continuent de nous charmer avec leur pop pleine de fantasme et de semblant d’érotisme. Après nous avoir séduit avec des morceaux comme ”Bagatelles”, “La fille du ciel” et “Ci Sono Meduse” extrait de l’EP Erotico, qui portait bien son nom, Charlotte Fever (leur interview ici) nous emmène prendre du “Bon temps” aux bords de “La piscine”, deux pistes extraits de leur tout nouvel EP Embrasse coulée qui sort ce 4 novembre.

Un joli jeu de mot qui ne peut être plus explicite ! Si vous n’avez toujours pas compris, le duo saura pour attendrir et vous donner rendez-vous dans la “Pampa”. Toujours accompagnés de leur synthétiseurs tout droit sortis des années 80, les Charlotte Fever réussissent le pari de nous faire chavirer à leurs côtés, d’enfiévrés nos nuits et même pourquoi pas, succomber à un cours de “gym aquatique” (cf la chanson « À la piscine”). On adore ce décalage entre obsession et exotisme !

Découvrez « À la piscine”, le nouveau single de Charlotte Fever :

En plus de dévoiler un nouvel EP, Charlotte Fever vient de signer la bande originale de la nouvelle campagne publicitaire de Grey Goose avec “La fille du ciel”, un nouveau joli coup de projecteur sur ce duo !