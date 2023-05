‘Teenagers’ : French 79 dévoile la bande son de son enfance 

Et deux trois pour French 79 qui dévoilait ce 5 mai 2023 son troisième album baptisé Teenagers. aficia vous raconte pourquoi…

Simon Henner, aka French 79 est ce songwriter et producteur marseillais qui s’est d’abord fait connaître avec ses groupes Nasser et Husbands. Depuis, il raconte en solo le récit de sa vie à travers une musique électronique conçue à base de synthés, et d’une touche so french touch évidemment.

Il puise ses racines chez Jean- Michel Jarre, puis chez Air ou Daft Punk. Il possède actuellement deux albums en poche, Olympic, paru en 2016, puis Joshua en 2019, et des morceaux certifiés au moins platine (c’est le cas de “Diamond Veins”). Découvert en live l’année dernière, nous avions pris une claque monumentale en découvrant la prestation scénique de cet artiste dont nous venons d’écouter le troisième essai, le bien-nommé Teenagers.

J’ai enregistré une partie de mon prochain album dans cet endroit incroyable qui est le studio de Jean Michel Jarre ! J’étais comme un enfant entouré de toutes ces synthes mythiques dont je rêve tout le temps ! Il y avait une vraie âme dans ce studio, une ambiance incroyable, j’avais l’impression de remonter le temps. French 79

French 79 devient ‘Teenagers‘

C’est French 79 lui-même qui définit cet album plus ambitieux encore que les précédents, et plus personnel aussi : « Le premier album était une naissance, le second évoquait l’enfance, ce troisième album sera la suite logique, dédié à l’adolescence. J’ai voulu rendre hommage en musique à cette période qui continue de me définir aujourd’hui, car j’ai véritablement découvert ces sons répétitifs, psychédéliques, synthétiques à cet âge. Ils m’ont permis de m’évader, de me construire mais aussi de me retrouver« , avoue-t-il.

Du premier extrait « One For Wendy » au dernier “Walking On Mars”, on voyage en orbite. French 79 fait contrebalancer nos émotions entre nostalgie (“Romantica”), un sentiment plus positif (“Graceful”), avec des sons toujours plus épurés (“One for Wendy”) ou épiques (“Memories”). Il faut dire que ce doux rêveur est allé puiser ses inspirations dans une autre galaxie : “Ma musique est indissociable de ma vie, je suis constamment à la recherche de moments intenses, d’instants vécus inoubliables, d’épiphanies gravées dans la mémoire”.

Vous l’aurez compris, cet album est un peu le reflet de la bande son qu’il aurait toujours aimé écouté, et qu’il a réussit à produire et composé, seul, ou presque. Hormis sa propre voix que l’on repère sur « Burning Legend », « Life is Like », « Graceful », French 79 est rarement accompagné. Seul “duo” notable, une collaboration avec Prudence (chanteuse de The Dø) sur le bijou pop « You Always Say ».

Si cet album est un plaisir auditif à écouter sans modération, nous vous conseillons néanmoins d’aller vivre cette intensité et ce voyage sensoriel en live. Pour l’avoir vu l’été dernier au cours d’une tournée mondiale, French 79 se vit en live. On a rarement été dans une telle trance.

Découvrez l’album Teenagers de French 79 :