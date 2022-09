Le 1er septembre à minuit, le rappeur Sopico a sorti une suite à son album Nuages. Prolongement d’un coup de cœur, il n’en fallait pas plus pour attiser notre curiosité. Et il n’y a qu’une chose à dire, nous n’avons pas été déçus. Rock, rap, lives et inédits, Orages où la conclusion organique d’une sublime tempête.

Quatre inédits, six versions live, Sopico joue les prolongations pour Nuages (chronique à retrouver ici), avec Orages ! Une version double album qui a de quoi nous ravir. Ambiances guitares voix, solos instrumentaux et textes vibrants, l’artiste clôture en beauté son premier album.

“Nuages et Orages sont à vous 🥲”

Notre trio coups de cœur

444 vies : titre inédit, un sublime hommage à Nepal . Un ami inspirant parti trop tôt, sous une mélodie simple, un texte marquant, qui se place avec lumière au milieu des couplets hommage à l’artiste disparu (nekfeu, jazzy bazz, sneaazzy, sheldon…).



titre inédit, un sublime hommage à . Un ami inspirant parti trop tôt, sous une mélodie simple, un texte marquant, qui se place avec lumière au milieu des couplets hommage à l’artiste disparu (nekfeu, jazzy bazz, sneaazzy, sheldon…). Slide x2 : quelle énergie ! Qui aurait cru que “Slide“ pouvait connaitre une version encore plus survoltée ? De quoi bien imaginer l’ambiance des concerts…



quelle énergie ! Qui aurait cru que “Slide“ pouvait connaitre une version encore plus survoltée ? De quoi bien imaginer l’ambiance des concerts… Comment faire : un titre à la prod originale et au refrain entêtant, il tourne en boucle dans nos écouteurs !

Sopico : brut et organique

Grande particularité de ce nouvel opus : Orages a entièrement été enregistré en live, en one shot. Une prouesse vocale et physique pour l’artiste, un rendu unique en son genre pour les oreilles des auditeurs.

Orages il a été enregistré intégralement en live en one shot — _🫥_ (@Sopicooo) September 1, 2022

À la manière d’un groupe de rock des années 70, Sopico propose un rendu organique vibrant, nous rappelant l’ère des meilleurs 45 tours. Nous sommes au cœur de l’ambiance fumante d’un studio d’enregistrement londonien. Au diable les mesures parfaites, place à la ride, au slide et grandes inspirations « crachantes ».

Ce nouvel album souffle un vent frais sur le rap fr, prouvant que les plaisirs d’enregistrements et l’audace vocale ont pleinement leur place. Youv Dee, Sopico, Eden Dillinger, Zed Yun, Sirap, le live et les Draco-Souffle sur scène sont en marche…

PS : l’artiste a confié sur Twitter avoir déjà prévu la suite, “que des feats dans le prochain projet”.

Découvrez Orages, le nouvel album double de Sopico :

Lucas Laberenne