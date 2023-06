Colours in the Street dévoile l’addictif ‘Let’s Talk’

Colours in the Street est de retour avec son troisième album Let’s Talk. L’opus composé de 13 titres sortira le 9 juin prochain ! aficia a écouté et décrypté pour vous ce nouvel album en avant-première.

Après les succès de leurs premiers albums Royaume et All The Colours, le groupe niortais dévoile son nouvel opus Let’s Talk. Colours in the Street est composé de Alex Colours, Lucien Saurin, Noé Russeil et Pierre-Elie Abergel. Il propose une pop massive, puissante et addictive ! Cet album inclut trois titres “A Way to Restart”, “Long Enough” et “Paralyzed” en featuring avec le groupe australien The Faim. Le hit pop rock “Paralyzed” a déjà conquis les cœurs et cumule près de 10 millions d’auditeurs depuis sa sortie. À ce propos, le titre séduit déjà les radios nationales du pays. Alors, l’annonce de ce nouveau projet a ravi les fans du groupe sur les réseaux sociaux !

Multi-instrumentistes, auteurs, compositeurs et producteurs, les Colours in the Street se distinguent par leur talent et leur univers. Le chanteur dispose d’un timbre de voix unique et délicieux. Ainsi, il va le mettre à contribution dans ce nouveau projet entièrement composé de textes en anglais. Le répertoire du groupe est constitué de textes fédérateurs accompagnés de mélodies imparables. En effet, on retrouve ces airs dans Let’s Talk aux sonorités pop, rock électro.

Un album riche et intense

Cet opus est un véritable voyage introspectif. Chaque titre est une histoire de vie captivante et mélodieuse. Le groupe nous emmène tout au long de l’album avec puissance et sensibilité. Une fois de plus, Colours in the Street offre un album captivant disposant d’un panel d’émotions large. Cette fois-ci, la bande se confie à cœur ouvert et révèle son journal intime. L’opus conte des histoires avec une profonde émotion. Effectivement, le groupe aborde les sujets de l’amour, de la perte, de la solitude ou encore de l’espoir.

L’album s’ouvre sur le titre pop rock “Where We Began”. Ce morceau soupoudré de sonorités électroniques est énergique. Cependant, dans cet album, le groupe nous fait passer par diverses émotions. À l’image des titres “A Way to Restart” ou “My Worst Friend” proposant des acoustiques plus douces et émouvantes. Si vous cherchez un morceau pour l’été, “Morning Routine” est fait pour vous ! Ce titre est rempli de bonnes ondes et son hymne universel est entêtant. Il nous rappelle l’importance de profiter de la vie. L’album Let’s Talk est somptueux et à écouter sans modération ! Un album qui conduira le groupe à une tournée en France et à l’étranger.