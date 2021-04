Magenta fait danser les foules avec ‘Monogramme’

Après plus de deux ans d’attente nous avons en notre possession l’album Monogramme de MAGENTA. Que vaut-il vraiment ? aficia l’a écouté pour vous.

Il y a eu un premier morceau intitulé “Assez ?” en 2019 sans forcément savoir que derrière l’étiquette de MAGENTA se cachait FAUVE. C’est pourquoi nous avons posé quelques questions au collectif pour en savoir plus : s’il s’agissait d’une mutation, d’un retour à zéro… On voulait connaître leur vision de la chose ! Pour eux, MAGENTA et FAUVE sont plutôt “deux voyages différents, dans notre esprit et dans les faits” avoue-t-il lors d’un récent échange.

Un album musclé !

Alors voilà, l’album est enfin arrivé, après “environ cinq ou six ans” de digestion et de création. Un album composé de 15 titres, un album riche qui raconte une histoire, celle d’une identité forte. D’où le nom Monogramme en référence à cet emblème symbolisant peut-être le passage de FAUVE à MAGENTA. Un monde d’après qu’ils ont mis en musique du début à la fin, de l’intro (“Avant”) à la dernière piste qui porte le nom de l’album et qui clôture parfaitement le projet.

Des références musicales évidentes

Du début à la fin, l’album est rythmé par des sonorités diablement pop-électro. Certaines sont peut-être plus pléthoriques et colorés que d’autres. On pense justement à “Assez ?” ou à “Faux” qui sont dans la même veine.

Du début à la fin, la température ne redescend pas, hormis sur l’hypnotique “2019” où ils retracent l’année parcourue, ou sur “Maman”. Autrement, l’album est une boule d’énergie, un cri du cœur viscéral qui rappelle à quel point les membres du groupes sont liés depuis tout ce temps.

Du début à la fin, on retient une chose, cette envie profonde de marquer son empreinte, de succéder à une flopée d’artistes comme leur références absolues, Daft Punk, Stardust, ou encore Laurent Garnier comme sur le très électro “Nikki III” ou sur “Pointe rouge”. Du grand art !

Découvrez Monogramme, le premier album de Magenta :