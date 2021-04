Magenta nous embarque en live à la Gare Magenta juste avant l’album !

Une dose de live qui ne se refuse pas… C’est avec Magenta qui t’offre un voyage musical. Embarquement en Gare Magenta à la veille de la sortie de l’album. C’est sur aficia !

Allez, on doit l’avouer immédiatement : Magenta est l’un des gros coups de cœur à la rédac’ d’aficia. Nous vous avions déjà partagé les titres “Assez ?”, “Tom Tom Club” et “Chance” juste avant d’inviter le collectif en interview sur nos pages.

Magenta c’est la mue de Fauve, un nouveau projet, un nouvel horizon mais toujours une certitude : c’est d’obtenir une belle claque musicale !

Cette claque musicale devrait prendre encore plus de relief demain avec la publication du premier album de la formation : Monogramme. D’ailleurs, nous avons eu le loisir d’écouter cet opus en avant-première et nous allons vous en livrer un chronique complète dès demain…

Mais avant ça, Magenta nous fait un très beau cadeau. Ce cadeau c’est un live de plus de 17 minutes. On approche du quai, on se prépare à l’embarquement en Gare Magenta et on se laisse capter par l’énergie débordante de la formation et des ses compositions qui résonnent toutes comme des uppercuts qui nous laissent sans souffle.

Ce live est une parfaite démonstration du talent de Magenta et devrait très largement vous convaincre d’écouter dès demain ce premier album qui ne devrait pas vous laisser de marbre.

Découvrez le live Gare Magenta de Magenta :