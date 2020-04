Oscar Anton nous dévoile son agréable ‘March Pack’ !

Déjà trois mois qu’Oscar Anton nous a dévoilé son ambitieux projet de sortir des ”pack” de trois titres sur toute l’année 2020. aficia vous parle du pack de mars…

C’est devenue un rendez-vous mensuel que l’artiste programme depuis janvier. Un projet nommé ”Home Of Sanity” qu’Oscar Anton mène seul, en direct de chez lui. Un excellent moyen de pouvoir tester différents styles et thèmes en totale indépendance.

Parmi ces ‘pack’ constitués de deux titres originaux et un bonus, nous vous avons déjà parlé du titre ”Down” et de sa mise en images en direct du métro parisien. En ce mois de mars, l’investissent et la créativité sont toujours au rendez-vous avec un nouveau pack.

Des titres pop électro pour le mois de mars !

Toujours fidèle à lui-même, on retrouve l’artiste dans une pop anglophone dans lequel il plonge divers arrangements et joue avec les ambiances. Quant au pack de mars, il se compose de trois titres : ”Bad Thing”, ”Lost My Mind” et le titre bonus, ”Kids”.

Une immersion dans cette nouvelle influence pop-éléctro agréable à écouter et qui donnerait bien envie de retrouver la piste de danse.

Découvrez March Pack d’Oscar Anton :