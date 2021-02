Petite révolution dans le Top 10 des meilleures ventes d’albums en France avec Hamza qui arrive directement sur la première marche du podium avec 140 BPM 2. aficia fait le point.

Chaque semaine le SNEP, Syndicat National de l’Edition Phonographique, offre le classement des albums les plus vendus dans l’Hexagone. L’occasion pour aficia de vous faire un focus sur les plus gros succès discographique de la semaine.

Le classement du SNEP prends en compte les ventes de la semaine du 05 au 11 février 2021 compilant les données issues du téléchargement, du streaming et des ventes physiques.

Ce qu’il faut retenir…

C’est déjà la fin de règne pour Bénabar qui était entré N°1 des ventes la semaine dernière avec son nouveau cru Indocile Heureux. Il passe à la 10ème place et laisse ainsi la première marche du podium à Hamza avec 140 BPM 2 qui affiche 7.854 ventes pour sa première semaine d’exploitation. Le reste du podium se compose de Vianney avec N’attendons pas et de Grand Corps Malade qui passe de la 14ème à la 3ème place avec Mesdames pour 5.229 nouvelles ventes. Un opus récompensé par le titre de Chanson Originale de l’Année lors de la cérémonie des Victoires de la Musique ce vendredi 12 février.

Il y a quelques nouveautés dans le Top 10 des meilleures ventes d’albums en France. La quatrième place est occupée par The Highlights de The Weeknd qui compte 4.966 ventes. Mister You arrive pointe son nez à la 6ème place avec HLM2 (4.715 ventes) suivi par Youv Dee à la 7ème place avec La vie de luxe et ses 4.434 ventes.

À noter…

Le classement de la semaine prochaine pourrait être marqué par l’effet Victoires de la Musique… Avec le sacre de Benjamin Biolay, Pomme ou encore Hervé et Yseult, le classement pourrait offrir une belle place aux artistes sacrés…