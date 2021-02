Top Spotify de la semaine 7 : SCH reste au sommet avec “Marché Noir”

Deuxième semaine au sommet pour SCH avec son titre “Marché Noir”. aficia fait le point sur les titres les plus écoutés cette semaine en France.

Chaque semaine aficia vous propose de faire le point sur les titres qui cartonnent en streaming. Pour faire le point, on vous offre un focus sur les scores de vos artistes depuis Spotify France. On fait le point sur les scores de la semaine du 12 au 18 février 2021…

Ce qu’il faut retenir…

Il est entré directement N°1 des écoutes en France sur Spotify et il reste bien sur la première marche du podium cette semaine. C’est SCH qui ajoute 1.384.774 streams à son compteur pour “Marché Noir”. Un score qui pourrait encore grimper avec la libération du clip qui annonce la publication de JVLIVS 2 pour le 19 mars prochain.

Le tandem Dua Lipa et Angèle remonte d’une place avec “Fever”. Il se classe second avec 1.359.861 streams. À noter dans le le Top Singles Global établi par le SNEP c’est bien les demoiselles qui se classent à la première place devant SCH avec plus de 2,4 millions d’écoutes.

👉 Voir le Top Singles Global

Notons, pour finir ce rapide tour d’horizon, que Booba chute de la 2ème à la 8ème place avec “Rapti World” tandis que l’alliance entre Amel Bent et Hatik sur le titre “1, 2, 3” passe de la 19ème à la 10ème place pour 985.507 streams.

POSITION TITRE ARTISTE STREAM Marché noir SCH 1384774 Fever Dua Lipa 1359861 GIRL LIKE ME Black Eyed Peas 1264230 Cœur noir Eva 1235152 DÁKITI Bad Bunny 1222782 Bande organisée 13 Organisé 1182729 Tout en Gucci Ninho 1130704 RATPI WORLD Booba 1124523 Mother Fuck Jul 1017627 1,2,3 Amel Bent 985507 11 Médusa Landy 967176 12 Cosmos – feat. PLK Rim’K 948453 13 Save Your Tears The Weeknd 930765 14 Dieu merci Dadju 919970 15 Mood (feat. iann dior) 24kGoldn 913968 16 Coffre plein Koba LaD 894389 17 Lemonade (feat. Gunna, Don Toliver & NAV) Internet Money 883998 18 Joli bébé Naza 882095 19 Whoopty CJ 881158 20 drivers license Olivia Rodrigo 861934 21 LOPSA STORY 1PLIKÉ140 828571 22 All We Got (feat. KIDDO) Robin Schulz 819184 23 Goosebumps – Remix Travis Scott 813963 24 Blinding Lights The Weeknd 799014 25 Cabeza OBOY 796869 26 Elles ont trop joué avec mon cœur Jok’air 780822 27 Plus Jamais (feat. Stormzy) Aya Nakamura 753742 28 What You Know Bout Love Pop Smoke 753581 29 Rather Be You Tom Gregory 734767 30 Benzo – feat. Hamza, Leto Rim’K 733301 31 La vie du binks (feat. Hornet La Frappe, Leto, Sadek, Soprano) DA Uzi 719099 32 Pilote (feat. Hamza) PLK 716099 33 beau-papa Vianney 704798 34 9 1 1 3 (feat. SCH) Zola 701114 35 Pas bien – Extrait de la BO de « En Passant Pécho » Kore 694962 36 Del Mar Ozuna 685939 37 Memories (feat. Kid Cudi) – 2021 Remix David Guetta 674224 38 911 Damso 670408 39 À la fête UZI 653328 40 mer Hatik 622699 41 JUSQU’ICI TOUT VA BIEN GIMS 608882 42 Love Not War (The Tampa Beat) Jason Derulo 607854 43 KASSAV (feat. Tiakola) Gazo 605805 44 La vie qu’on mène Ninho 601996 45 Courage to Change Sia 596661 46 Levitating (feat. DaBaby) Dua Lipa 593267 47 Millions d’euros Landy 591584 48 Lettre à une femme Ninho 585326 49 Nouveaux parrains Sofiane 578902 50 Mais je t’aime Grand Corps Malade 557478 51 Mango – Extrait de la BO de « En Passant Pécho » Kore 553678 52 Enfants terribles Landy 551737 53 Macaroni (feat. Ninho) Leto 550764 54 Eté 90 Therapie TAXI 550528 55 Réel (feat. Zed) Hamza 544523 56 The Business Tiësto 540257 57 Wasted Love (feat. Lagique) Ofenbach 533127 58 Angela Hatik 524995 59 C’est comment Alrima 518933 60 Tu vois comment ? Zkr 492076 61 Grand bain Dadju 486962 62 Si on disait M. Pokora 470708 63 CAPO Alonzo 469019 64 Dior Pop Smoke 466239 65 Slide Bosh 460714 66 Zipette Ninho 460637 67 Loin de tout Jul 455011 68 Coeur abîmé UZI 447979 69 Head Shoulders Knees & Toes (feat. Norma Jean Martine) Ofenbach 447196 70 Dance Monkey Tones And I 446448 71 La meilleure Hatik 443173 72 Vivre 47ter 442816 73 Freeze Raël Freeze corleone 439544 74 Say Say Say (Waiting 4 U) – Steff da Campo & 71 Digits Radio Mix Hi_Tack 438060 75 My Head & My Heart Ava Max 435908 76 Amour toxic Dadju 434921 77 Double Bang 10 Leto 433909 78 Boston George Lacrim 432770 79 Piccolo Gato 432019 80 Tout s’en va Luv Resval 429113 81 Friday (feat. Mufasa & Hypeman) – Dopamine Re-Edit Riton 424892 82 Tick Tock (feat. 24kGoldn) Clean Bandit 423480 83 3SEX Indochine 422259 84 Moins un Dinos 421600 85 For The Night (feat. Lil Baby & DaBaby) Pop Smoke 421326 86 Casanova Were-vana 419411 87 La Costa Mister You 413691 88 HOLIDAY Lil Nas X 413424 89 Prototype Rim’K 410501 90 Hood – feat. DA Uzi Rim’K 408031 91 La passat Jul 405936 92 Your Love (9PM) ATB 405884 93 Confiance Rim’K 398078 94 Bien plus fort (feat. Ya Levis) Joé Dwèt Filé 397609 95 We’re Good Dua Lipa 395492 96 Roses – Imanbek Remix SAINt JHN 394845 97 ROCKSTAR (feat. Roddy Ricch) DaBaby 394457 98 BXL ZOO Damso 385938 99 Cheval blanc Rim’K 384055 100 WITHOUT YOU The Kid LAROI 383817

Le Top Singles Global…

Impossible pour nous de vous offrir un focus précis concernant le Top Singles Global sur le marché Français, aficia n’ayant pas accès aux données du SNEP qui compile les données. Toutefois, nous avons la possibilité de vous proposer le TOP 10 des titres les plus écoutés sur la semaine…

Le trio de tête est occupé par Dua Lipa et Angèle avec “Fever”, SCH avec “Marché Noir” et Eva qui ferme le podium avec “Cœur Noir”. On note également la meilleure entrée de la semaine pour Rim’K qui installe son titre “Cosmos” à la 7ème place.