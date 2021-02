Marché noir SCH 2174690

RATPI WORLD Booba 1362348

Fever Dua Lipa 1337829

GIRL LIKE ME Black Eyed Peas 1225371

Bande organisée 13 Organisé 1206549

Tout en Gucci Ninho 1193922

DÁKITI Bad Bunny 1169638

Cœur noir Eva 1168759

Réel (feat. Zed) Hamza 1168295

Mother Fuck Jul 1108778

11 drivers license Olivia Rodrigo 1042046

12 Médusa Landy 1027501

13 Joli bébé Naza 983496

14 Dieu merci Dadju 922732

15 Lemonade (feat. Gunna, Don Toliver & NAV) Internet Money 919969

16 Mood (feat. iann dior) 24kGoldn 913634

17 Whoopty CJ 907216

18 Coffre plein Koba LaD 886982

19 1,2,2003 Amel Bent 847432

20 Cabeza OBOY 805755

21 Plus Jamais (feat. Stormzy) Aya Nakamura 801034

22 Elles ont trop joué avec mon cœur Jok’air 800582

23 Blinding Lights The Weeknd 795642

24 All We Got (feat. KIDDO) Robin Schulz 790119

25 What You Know Bout Love Pop Smoke 752708

26 La vie du binks (feat. Hornet La Frappe, Leto, Sadek, Soprano) DA Uzi 750169

27 Save Your Tears The Weeknd 738129

28 Goosebumps – Remix Travis Scott 723232

29 Pilote (feat. Hamza) PLK 721436

30 Rather Be You Tom Gregory 716025

31 9 1 1 3 (feat. SCH) Zola 713782

32 LOPSA STORY 1PLIKÉ140 712060

33 PTSD Hamza 693570

34 911 Damso 673449

35 Love Not War (The Tampa Beat) Jason Derulo 670972

36 À la fête UZI 654753

37 Keke Hamza 651984

38 Del Mar Ozuna 647601

39 Millions d’euros Landy 645258

40 KASSAV (feat. Tiakola) Gazo 640887

41 beau-papa Vianney 639051

42 Double Bang 10 Leto 626465

43 Enfants terribles Landy 601593

44 Spaghetti (feat. Gazo & Guy2Bezbar) Hamza 591310

45 La vie qu’on mène Ninho 590882

46 HOLIDAY Lil Nas X 590030

47 Amour toxic Dadju 584204

48 JUSQU’ICI TOUT VA BIEN GIMS 583275

49 La Costa Mister You 582184

50 Levitating (feat. DaBaby) Dua Lipa 576953

51 Lettre à une femme Ninho 574965

52 Macaroni (feat. Ninho) Leto 555195

53 Don’t Tell (feat. Headie One) Hamza 551338

54 Courage to Change Sia 548705

55 you broke me first Tate McRae 538963

56 Tu vois comment ? Zkr 538122

57 Jalousie Hamza 536611

58 The Business Tiësto 526631

59 Memories (feat. Kid Cudi) – 2021 Remix David Guetta 524844

60 Fake Friends Hamza 522661

61 Slide Bosh 518217

62 Angela Hatik 513422

63 Cheikh Hamza 508584

64 Loin de tout Jul 506237

65 Wasted Love (feat. Lagique) Ofenbach 502288

66 Piccolo Gato 492384

67 Say Say Say (Waiting 4 U) – Steff da Campo & 71 Digits Radio Mix Hi_Tack 491918

68 Grand bain Dadju 486882

69 Eté 90 Therapie TAXI 484389

70 Coeur abîmé UZI 483712

71 Dior Pop Smoke 471217

72 Gang Activity Hamza 466472

73 Mango – Extrait de la BO de « En Passant Pécho » Kore 466206

74 Moins un Dinos 459848

75 Zipette Ninho 458757

76 Head Shoulders Knees & Toes (feat. Norma Jean Martine) Ofenbach 455515

77 Mais je t’aime Grand Corps Malade 455151

78 Boston George Lacrim 453196

79 For The Night (feat. Lil Baby & DaBaby) Pop Smoke 447239

80 Spider Hamza 440858

81 Torino Hamza 438821

82 La meilleure Hatik 433982

83 Dance Monkey Tones And I 433932

84 Friday (feat. Mufasa & Hypeman) – Dopamine Re-Edit Riton 433739

85 Hara-Kiri (feat. Kaaris) Hamza 426281

86 La passat Jul 422502

87 3SEX Indochine 421640

88 Vivre 47ter 416444

89 Freeze Raël Freeze corleone 415237

90 Si on disait M. Pokora 411209

91 F*cked Up 4 Josman 410330

92 AMG Technology Hamza 399160

93 Nouveaux parrains Sofiane 399016

94 BXL ZOO Damso 398705

95 Roses – Imanbek Remix SAINt JHN 398290

96 Comme toi Tayc 398239

97 Tick Tock (feat. 24kGoldn) Clean Bandit 396728

98 34+35 Ariana Grande 394651

99 Cruel OBOY 393447