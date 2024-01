Yamê en interview ‘Flash’ : “C’est incroyable ce qu’il s’est passé cette année”

À l’occasion de sa nomination aux Victoires de la musique, aficia a échangé avec Yamê ! Un artiste singulier à découvrir en interview Flash.

Nous vous en parlions il y a quelques jours, Yamê est l’un de ces artistes dont le succès a été fulgurant, à notre plus grand plaisir. En juin dernier, la chaîne berlinoise COLORS publiait la prestation de Yamê, “Bécane”. Dans cette vidéo, on découvre un jeune artiste franco-camerounais dont la voix et le style surprennent et séduisent. Depuis, tout lui sourit. Classé en tête de toutes les playlists de ce début d’année, sa singularité nous a tous conquis.

Nous étions à la conférence de presse des Victoires de la musique lundi 8 janvier 2024. Sa nomination a été, pour nous, l’occasion de lui poser quelques questions :

Yamê en interview ‘Flash’ !

1- Salut Yamê, on vient d’apprendre que tu étais nommé dans la catégorie “révélations masculines” aux Victoires de la musique, quand as-tu appris la nouvelle et comment te sens-tu ?

J’ai appris la nouvelle il y a peu, par mon équipe. Apparemment, il y a eu un petit soufflage mais ouai, je l’ai appris quelques jours avant au final. Je me sens trop bien, trop bien, c’est incroyable ce qu’il s’est passé, là, cette année. C’est une petite consécration de tout le travail qu’on a fait avec mon équipe donc c’est trop cool. C’est trop trop cool!

2 – Tu vas jouer devant des millions de téléspectateurs aux Victoires de la Musique, le 9 février prochain, qu’est ce que ça te fait?

Le trac, tu viens de me rappeler qu’il y en aurait des millions (rires). Le trac, évidemment, mais en même temps c’est cool parce que j’ai percé sur les réseaux sociaux, donc là ça va s’adresser, je pense, à une autre audience. Je vais pouvoir leur montrer un peu ce que je fais, leur faire découvrir mon univers. Pour quelqu’un qui a un univers hybride comme le mien, quand même un petit peu hip-hop et très musique urbaine, c’est cool. J’ai hâte de me confronter à cette audience.

On a envie de faire un énorme show ! Yamê en exclusivité pour aficia.

3 – Et que veux-tu livrer ce soir-là ? Est ce que tu sais quelle chanson tu vas interpréter?

Oui, je vais faire “Bécane”. On a envie de faire un énorme show. Pour l’instant je n’en sais pas plus, et je ne peux pas en dire plus, mais c’est l’idée, c’est ça, faire un énorme show.

4 – Je vois, il y a des copains parmi les nommés?

Tous, j’ai envie de dire ! Franchement, je m’entends bien avec tous ceux que je connais et que j’ai rencontrés. Il y en a que je connais un peu plus que d’autres comme Zaho que j’ai croisée plusieurs fois. Nuit incolore c’est la deuxième ou troisième fois que je le vois, mais sinon, je peux dire qu’il n’y a que des copains, pas d’ennemis!

5 – Si tu as la chance de gagner, sais-tu comment tu vas le célébrer?

Ouai bien sûr, en famille. Je ne sais pas, je vais essayer de faire un gros resto avec mon équipe, ma famille pour fêter le truc, vraiment, ce serait incroyable !

Découvrez “Bécane” par Yamê :

Lou-Ann Nambot