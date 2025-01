Dans son premier EP, Jade résiste au tourbillon de l’Ouragan 

Avec Ouragan sorti le 29 novembre 2024, Jade dévoile un projet plein de maturité guidé par des sonorités variés. Et c’est à découvrir sur aficia !

“Chanter les difficultés auxquelles nous faisons face une fois plongés dans l’âge Adulte », voici ce que renferme l’EP Ouragan signé Jade. 6 titres aux couleurs pop et RNB, qui reflètent avec brio la force de caractère de l’artiste de 24 ans, tout en laissant entrevoir sa sensibilité. 6 titres aux horizons variés, avec la présence d’une invitée et pas des moindres : Carla Bruni, à qui l’artiste a donné des cours de danse. “ Le secret”, c’est un peu la genèse de ce projet. En effet, c’est la chanteuse italo-française qui a inspiré son nom lors d’une conversation. Cette même discussion compose l’entièreté du morceau, et introduit le message principal de l’EP : il faut faire face aux obstacles que la vie place sur notre chemin, “résister face à l’ouragan”.

Véritable couteau suisse, la chanteuse de 24 ans jongle habilement entre danse et chant à la manière d’une circassienne. Cette subtile harmonie est mise en œuvre sur les 3 singles clipés, à savoir “promesse”, “rodéo” et l’hypnotisant “douce danse”. L’omniprésence de la danse n’est pas un hasard, puisqu’elle est le premier amour de Jade, avant la chanson. C’est d’ailleurs grâce à ce talent que la jeune azuréenne rencontre des pointures de la musique comme Mylène Farmer, ou Amir dont elle réalise ensuite les premières parties.

Découvrez le clip de « douce danse » :

Ouragan, comme l’anatomie du passage à l’âge adulte

Si l’on examine de plus près le projet, les difficultés de l’âge adulte composent le squelette de celui-ci. A commencer par l’amour, ou plutôt la rupture. Jade le dit elle-même, “c’est une chanson d’amour qui n’en est pas une”. Être adulte, c’est aussi avoir des responsabilités, et surtout des ambitions. Les suivre coûte que coûte, c’est la morale du single bossa nova “promesse” qui vient clôturer l’EP comme une page que l’on tourne. Et justement le futur s’annonce radieux pour Jade, qui ne s’est pas perdue dans l’ouragan.

Romain Balme