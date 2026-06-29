Ruel en Interview Flash : « Les textes sont l’élément le plus important de mes chansons »

Comment ne pas tomber sous le charme de Ruel ? Pour sa venue à Paris à l’occasion d’une journée promo, le chanteur pop australien révélé alors qu’il avait à peine 14 ans s’est livré à aficia.

À seulement 23 ans, l’artiste confirme son statut de petit prodige de la pop internationale, mélangeant cette dernière avec de la soul et du rock. La réédition de son dernier album Kicking My Feet, intitulée Kicking My Feet & Screaming à cette occasion, est une collection parfaite de petites pépites pop qu’on va saigner tout l’été ! On a adoré son projet, et comment aurait-on pu ne pas vous en parler ? Rencontre avec une prochaine superstar !

1) Salut Ruel ! Pour commencer, peux-tu commencer par te présenter à nos lecteurs ?

Salut à tous ! Je m’appelle Ruel, et je suis un auteur-compositeur originaire d’Australie. Je viens de sortir mon nouvel album, et je fais de la musique pop inspirée très fortement par la soul. Le côté singer-songwriter est également très présent dans ce que je fais, c’est très important pour moi de mettre le texte en avant. Mes plus grandes influences sont Amy Winehouse, James Morrison ainsi que James Blake. Tous les James, en fait, James Brown aussi… [rires]

2) Tu viens de sortir Kicking My Feet & Screaming, qui est une nouvelle édition de ton deuxième album sorti en fin d’année dernière. Que peux-tu nous en dire ?

Ça me rend tellement heureux de pouvoir sortir cette deuxième partie de l’album, à peine huit mois plus tard. C’est plutôt rare, pour moi, de pouvoir sortir des choses aussi fréquemment. Ces dix nouvelles chansons ont toutes été conçues lors des sessions studio de Kicking My Feet, mais je les ai mises de côté pour la réédition, que j’avais dès le départ conçue comme une version plus sombre du projet. Un peu comme le Yin et le Yang. Kicking My Feet & Screaming a clairement plus de passion, c’est plus émouvant, je me livre plus. C’est un peu comme une suite, quoi. On reste dans le même univers.

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3) Quelle chanson a été la plus simple à concevoir ? Et la plus difficile ?

Il faut que je prenne le temps d’y réfléchir… Je pense que c’était “Hate Myself”. J’étais en studio avec Kenny Beats et Jackson [Lee Morgan, NDLR], et c’était d’ailleurs la première fois que je les rencontrais pour faire de la musique ensemble. On n’arrivait à rien faire, rien n’était sorti de la session, et c’est lors des vingt dernières minutes que “Hate Myself’ est sorti, presque immédiatement.

Et celle qui a pris le plus de temps, c’est clairement “In My Mind”… “In Your Mind”, pardon ! [rires] C’est un titre qui avait été écrit lors des sessions de mon premier album, 4TH WALL, donc elle datait de 2021. Je ne me souviens pas pourquoi on n’en a rien fait à l’époque, mais je me suis demandé si je devrais la revisiter pour la sortir sur ce nouvel album, parce que j’avais l’impression que ça pouvait matcher avec le reste des chansons. La chanson a connu plusieurs versions avant d’arriver à celle que vous pouvez entendre sur l’album, donc on peut dire que ça a clairement pris des années.

4) Le 17 octobre prochain, tu seras en concert à La Machine du Moulin Rouge. À quoi les fans peuvent-ils s’attendre ?

Et bien, les fans peuvent s’attendre à ce que je performe plein de chansons pour la première fois ! J’ai hâte, tout particulièrement, de chanter “In Your Mind” ! Celle-ci sera particulièrement fun, je le sens. Et sinon, hâte de retrouver mon band pour revisiter ces nouveaux titres en live, et voir comment les fans vont réagir. Pour l’instant, je n’ai performé en live aucune des nouvelles chansons, donc ça s’annonce énorme.

5) Et dernière question, est-ce que tu pourrais nous partager ton dernier coup de cœur musical ?

L’artiste que j’écoute en boucle en ce moment… [il prend son téléphone] Attends, je vérifie car je dois prononcer son nom correctement. C’est Jacob Alon, le chanteur de folk anglais. Il est incroyable. Sa chanson “Fairy in a Bottle”, c’est si beau. Sa voix est tellement envoûtante, et ses paroles sont si imagées et précises.

Découvrez Kicking My Feet & Screaming, le nouvel album de Ruel :

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