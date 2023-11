Ce sera lui ! Slimane a été choisi pour représenter la France en mai prochain au Concours de l’Eurovision en Suède. Il vient d’interpréter pour la première fois sa chanson “Mon amour”.

Après Barbara Pravi, Alvan & Ahez et La Zarra, la délégation française mise gros ! Mais c’est une surprise, sans en être vraiment une… Si nous savions que Slimane en rêvait au plus profond de lui-même, jamais ô grand jamais, nous nous étions dit qu’au terme de sept années de carrière, il était encore possible pour un artiste aussi populaire que lui d’accepter une telle invitation. Révélé dans la cinquième saison de ‘The Voice’ (tout comme son camarade Amir), Slimane était pourtant déjà pressenti pour être un parfait candidat l’année dernière, comme en témoignent ses propos en janvier dernier à RTL : “Je sais que j’étais pressenti pour le faire. Et sincèrement, j’ai un côté un peu joueur. J’aime bien les défis et représenter la France, moi qui aime tant la chanson française. Peut-être qu’un jour, je le ferai. Je ne dis pas non”.

Artiste au curriculum vitae déjà impressionnant et associé à aucune polémique, Slimane tente ainsi un coup de poker. C’est avec “Mon amour” (mot connu de tous à l’international, ndlr) qu’il se présente à nous. Cette nouvelle chanson, inédite, est écrite avec ses “inséparables” Yaacov et Meir Salah avec qui il travaille quasiment depuis ses débuts. Comme il le dit si bien sur ses réseaux sociaux, il la chante “pour mes parents, ma fille, pour la France, pour toi”. Avec sincérité, puissance et émotions, “Mon amour” pourrait être la parfaite chanson pour aller loin au prochain concours de l’Eurovision. Rendez-vous en mai 2024 à Malmö en Suède !

Slimane chante pour la première fois “Mon amour” à la télévision :