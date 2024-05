Eurovision 2024 : le top 10 de la rédaction pour la 1ère demi-finale !

Avant la diffusion de la première demi-finale de l’Eurovision 2024, la rédaction d’aficia livre le classement de ses 10 titres favoris.

Coup d’envoi de la 68ème édition du Concours Eurovision de la chanson organisée à Malmö, en Suède, suite à la victoire de Loreen avec le hit mondial “Tattoo” en 2023. Cette année encore, le plus grand show musical passionne les foules, rythmé par les pronostics des bookmakers qui scrutent avec attention depuis plusieurs mois le potentiel des morceaux en compétition au fil des répétitions et révélations scéniques. Mais rien n’est joué jusqu’à la grande finale qui sera diffusée samedi soir en direct sur France 2.

Alors avant que la compétition ne débute sur la scène de l’Eurovision, la rédaction d’aficia a écouté toutes les propositions artistiques de cette première demi-finale et dévoile le classement des 10 chansons qui ont retenu son attention.

10 – LUNA | “The Tower”

Elle n’est assurément pas l’interprète la plus impressionnante de cette édition et ses performances lors des pré-parties ont révélé quelques fragilités mais Luna propose avec “The Tower” un titre pour le moins rafraichissant doté d’un refrain entêtant. On apprécie le côté pop et lumineux, voire candide, de la chanson de la Pologne qui pourrait bien se qualifier pour ces raisons.

9 – ISAAK | “Always On The Run”

Malheureuse habituée du bas du classement ces dernières années, l’Allemagne tentera de conjurer le sort avec la voix puissante d’ISAAK. Il présente ainsi “Always On The Run”, un titre percutant et dans l’ère du temps qui pourrait aisément s’inscrire dans le sillage des univers radiophoniques d’Ed Sheeran et de Rag’n’Bone Man. Pas d’inquiétude pour l’Allemagne qui, en tant que membre du Big 5, se voit qualifiée d’office pour la finale mais aura beaucoup à prouver samedi.

8 – FAHREE feat. Ilkin Dovlatov | “Özünlə Apar”

L’azéri FAHREE et l’azerbaïdjanais Ilkin Dovlatov offrent avec “Özünlə Apar” une composition envoûtante aux accents orientaux qui profite d’arrangements léchés. Le titre gagne progressivement en intensité, sublimé par la tension des cordes et les présences vocales des deux chanteurs. Afin de transformer l’essai, on attendra donc une scénographie poétique à la hauteur de ce titre sous-estimé qui peine à convaincre les bookmakers.

7 – Silia Kapsis | “Liar”

Silia Kapsis n’est pas seulement une show-girl ! S’il y a fort à parier que sa chanson “Liar” va embraser la scène de l’Eurovision accompagnée d’une chorégraphie imparable, l’artiste a également prouvé ses qualités d’interprète dans une version piano-voix poignante du titre. Petite bombe électro-pop, la piste est donc un appel à s’extraire des relations toxiques qui nous empêchent d’aller de l’avant.

6 – Marcus & Martinus – “Unforgettable”

Nous pourrions presque être déçus de la proposition avancée par la Suède cette année après la prestation digne d’un blockbuster de Loreen ! Ce n’est pas qu’elle est mauvaise, loin de là, Marcus & Martinus faisant le show sur ce son électro-dance détonnant à l’allure futuriste, mais nous avons plus de mal à identifier une réelle plus-value à cet “Unforgettable” plaisant mais pas si inoubliable. Un titre que l’on écoute bien volontiers mais sans certitude d’y revenir après l’Eurovision.

5 – Baby Lasagna | “Rim Tim Tagi Dim”

Avec le titre “Rim Tim Tagi Dim” de Baby Lasagna, la Croatie frappe très fort. En effet, le groupe pourrait bien tirer son épingle du jeu en misant sur une proposition originale, décalée et pour le moins efficace. Nous y retrouvons ainsi un savoureux mélange de rock et d’influences plus traditionnelles sur une chanson qui résonne comme un hymne au lâcher-prise et à la décompression. Et ça fait du bien.

4 – Bambie Thug | “Doomsday Blue”

Une chose est certaine, l’Irlande ne laissera personne indifférente cette année. En termes de créativité, Bambie Thug se place aisément au-dessus de la mêlée avec un univers très singulier et une imagerie fascinante pour une expérience sonore unique. Alliant plusieurs genres musicaux d’hyperpunk, de pop, de rock et d’électro, le titre “Doomsday Blue” est aussi déroutant que fascinant avec des couplets semblables à une incantation mystérieuse et un refrain résolument planant.

3 – Silvester Belt | “Luktelk”

Dans notre top 3 de cette première demi-finale, nous retrouvons le lithuanien Silvester Belt et son titre “Luktelk” qui donne à savourer une composition électro fédératrice et addictive qui devrait faire sensation. Son timbre de voix séduisant sublime de surcroît l’ensemble qui se révèle moderne et identitaire, uniquement chanté en lithuanien. Un pari qui devrait payer donc.

2 – alyona alyona & Jerry Heil | “Teresa & Maria”

Avec “Teresa & Maria”, l’Ukraine mise sur un titre épique et de grande qualité, scellant la collaboration de deux artistes populaires dont les univers se marient à merveille. Soutenues par un chœur qui confère de la puissance au morceau, la rappeuse alyona alyona et la chanteuse Jerry Heil portent l’espoir sur ce titre profondément humaniste et féministe qui souligne que tout un chacun se construit et se définit à travers ses actions.

1 – Olly Alexander | “Dizzy”

Chanteur renommé du groupe Years and Years, Olly Alexander se positionne en favori de la rédaction pour cette première demi-finale. S’il ne sera pas soumis aux votes ce soir puisque le Royaume-Uni accèdera directement à la finale en tant que membre du Big 5, sa prestation est attendue tant “Dizzy” embarque des arrangements d’une pop rétro savoureuse. Au-delà de la compétition, c’est une chanson qui est taillée pour s’inscrire en hit sur la durée.