Eurovision Junior 2023 : le top 5 de la rédaction !

Clap de fin sur l’Eurovision Junior 2023. L’occasion pour la rédaction d’aficia de revenir sur ses prestations favorites de cette édition.

Alors que la dernière édition de l’Eurovision sacrait l’incontournable “Tattoo” de Loreen et que Slimane portera les couleurs de la France en 2024 avec la puissante ballade “Mon amour”, l’édition junior n’est pas en reste. Suite à la victoire de Lissandro en 2022, la 21e édition du Concours Eurovision de la chanson junior était ainsi organisée cette année en France, en plein cœur de la capitale azuréenne. Au programme, ce ne sont pas moins de 16 jeunes artistes européens qui ont foulé la grande scène du Palais Nikaïa dans l’espoir de transmettre des messages empreints d’espoir et de remporter le prestigieux trophée.

Après plus de deux heures de show, c’est finalement Zoé Clauzure qui a cumulé le plus grand nombre de points du jury et du public, remportant ainsi la victoire et permettant à la France de s’imposer au sommet du classement pour une deuxième année consécutive. Avant de refermer le chapitre de cette 21e édition haute en couleurs, aficia lève le voile sur ses 5 prestations favorites !

Des propositions artistiques éclectiques

5 | Yulan – “Stronger”

Avec une scénographie sans fioritures mais néanmoins soignée, la délégation maltaise a incontestablement misé sur les qualités d’interprète de Yulan dont les modulations vocales sont impressionnantes sur le puissant “Stronger” qui évoque l’importance d’aller de l’avant malgré les embûches. Il ne s’agit certainement pas de la proposition artistique la plus originale mais Yulan offre une production dans l’ère du temps, affirmant de surcroît son aisance scénique et sa détermination. Il faut dire que c’est la quatrième fois que la jeune chanteuse participe au concours.

Découvrez la prestation de Yulan :

4 | Tamara Grujeska – “Kaži Mi, Kaži Mi Koj”

Comme bon nombre des participants, la Macédoine du Nord a souhaité mettre à l’honneur sa langue officielle. Une belle prise de risque pour Tamara Grujeska qui se révèle touchante sur “Kaži Mi, Kaži Mi Koj” dont l’intensité croit au fil de la chanson. D’une voix chaude et puissante, la chanteuse célèbre ainsi l’instant présent et la quête du bonheur sur ce titre très soigné introduit par un piano-voix avant d’être appuyé de touches orientales envoûtantes. Bien que la scénographie proposée ne soit pas la plus marquante de cette édition, l’ensemble est de qualité.

Visionnez la prestation de Tamara Grujeska :

3 | Anastasia Dymyd – “Kvitka”

Parfaite ambassadrice de son pays, Anastasia Dymyd ne nous laisse pas indifférent. Avec son jeune âge et son air candide, la chanteuse souhaite adoucir les mœurs et transmettre des valeurs de partage grâce à la musique. Promesse tenue puisque sa chanson “Kvitka” se révèle être le plaisir coupable de cette édition, fédératrice et entêtante à souhait par sa rythmique et un refrain répétitif. Véritable ode à la paix et à l’amour universel, le titre de la délégation ukrainienne offre une explosion de couleurs sur scène.

Découvrez la prestation d’Anastasia Dymyd :

2 | STAND UNIQU3 – “Back To Life”

Le trio féminin STAND UNIQU3 du Royaume-Uni parvient à se hisser à la deuxième place de notre top 5 avec son titre “Back To Life”. Outre la proposition artistique entraînante mêlant brillamment des sonorités pop, électro et soul, les filles sont parvenues à décliner une imagerie attrayante pour une performance scénique qui s’avère complète. En effet, les harmonies vocales des trois jeunes chanteuses sont très justes sur cette chanson laissant la place à des pas chorégraphiés tout aussi précis. Ensemble, le trio s’affirme et éclaire les ombres face aux peurs.

Retrouvez la prestation de STAND UNIQU3 :

1 | Zoé Clauzure – “Cœur”

Au risque de paraître un petit peu chauvins, notre préférence se porte sur la représentante française Zoé Clauzure et son titre “Cœur” qui s’est également illustré comme favori des bookmakers. Force est de reconnaître le potentiel de cette petite pépite résolument pop-disco d’une grande fraîcheur qui met en valeur les mots chantés par son interprète. C’est donc un hymne fédérateur qui nous invite à croire en nos rêves et à lutter contre le harcèlement scolaire que défend Zoé. Aussi, l’artiste propose une scénographie festive et baignée de lumière propice à la bonne humeur autour du piano.

Visionnez la prestation de Zoé Clauzure :