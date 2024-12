BLACKPINK : quand ROSÉ, JENNIE, JISOO et LISA s’envolent en solo…

Une semaine après la sortie de l’album solo de ROSÉ, aficia vous propose de faire le point sur les carrières solo des quatre membres de BLACKPINK : ROSÉ, JENNIE, JISOO et LISA.

Depuis sa formation en 2016 avec les titres “Whistle” et “Boombayah”, le girlgroup sud-coréen BLACKPINK a été à l’origine de plusieurs phénomènes et modes… mais a également aidé à populariser la K-Pop à l’échelle mondiale. Un impact qui s’est fait ressentir car, à l’heure d’aujourd’hui, de nouveaux groupes féminins pullulent de partout. Mais après presque dix ans de hits, de tournées et de records battus, les quatre jeunes femmes ont pris la décision de se laisser une année afin d’expérimenter chacune de leur côté – ce qui leur permettra de mieux revenir en 2025 pour un comeback de BLACKPINK qui a été confirmé par leur label YG Entertainment.

Car la principale condition afin que les filles reviennent auprès de la compagnie qui les a fait connaître était qu’elles puissent sortir leur musique solo comme elles l’entendent, chez qui elles le souhaitent – ce que le géant du divertissement a fini par accepter. Et si on faisait le point sur les dernières sorties musicales de chacune des BLACKPINK ?

ROSÉ

Et quelle meilleure façon d’ouvrir le bal qu’avec ROSÉ, qui vient de sortir son tout premier album solo intitulé rosie. Ce projet marque un véritable tournant en comparaison aux chansons énergiques auxquelles les BLACKPINK nous avaient habitués, cependant cela n’a pas surpris les fans de la première heure. En effet, ROSÉ s’était déjà illustrée dans ce registre pop rock intimiste avec ses premiers singles solo en 2021 : “On The Ground” et “Gone”. Sans surprise, rosie a été acclamé par les médias les plus prestigieux, comme NME qui salue sa plume ainsi que sa voix dans sa critique.

L’album a également été très bien accueilli par les publics européen et américain, qui ont fait du premier single de l’album – “APT” – un smash hit. La collaboration avec Bruno Mars était #1 des palmarès Billboard Global 200 et Global Excl. U.S., mais aussi #8 du Billboard Hot 100 – une première pour une soliste sud-coréenne. Alors que le titre vient d’être certifié Disque d’Or en France pour 50 000 exemplaires vendus, le dernier single de ROSÉ intitulé “toxic till the end” commence à se frayer une place dans les playlists et classements. Et toujours dans cette démarche de succès international, un clip de qualité réalisé par Ramez Silyan et bourré d’inspirations à “Gilmore Girls” vient de sortir !

Découvrez le dernier clip de ROSÉ, “toxic till the end” :

LISA

S’il y a bien une membre de BLACKPINK à être restée fidèle à l’esthétique femme fatale et savage du groupe, c’est bien LISA. Celle qui au fil des ans a cultivé une véritable notoriété en dehors du groupe grâce à des collaborations à succès ou d’autres apparitions publiques très médiatisées, a tapé du poing sur la table : en signant chez RCA Records avec son label Lloud, LISA aurait non seulement la liberté de choisir ses collaborateurs, mais obtiendrait également les masters de chaque chanson sortie.

L’année 2024 a donc commencé sur les chapeaux de roue avec le parrainage du Gala des Pièces Jaunes auprès de la Première Dame française Brigitte Macron, où elle a interprété ses tubes “Lalisa” et “Money”. Mais le véritable coup de force, ça a été “Rockstar”, puis “New Woman” – un duo avec Rosalía sur lequel la rappeuse prouve une nouvelle fois sa versatilité. Icône de mode, actrice, chanteuse, rappeuse mais aussi danseuse, LISA s’est construit un véritable nom pour elle-même à l’international.

Comme à l’époque de BLACKPINK, l’année a été marquée de plusieurs records et de premières fois : notamment en devenant la première artiste sud-coréenne à se produire aux MTV Video Music Awards (et en remportant deux fois un prix), ou encore en se produisant au concert caritatif Global Citizen. Et c’est lors d’une tournée de séances de meet ups que LISA a annoncé son premier album, Alter Ego, qui sortira le 28 février prochain. Une nouvelle qui a ravi les fans, qui se sont fait un plaisir à analyser le teaser de l’album dans lequel elle incarne plusieurs personnages.

Découvrez “New Woman”, une collaboration entre LISA et Rosalía :

JENNIE

Chaque membre de BLACKPINK est unique, et JENNIE n’échappe pas à la règle. Ainsi, elle était la première à sauter dans le bain des solos en 2018 – mais aujourd’hui elle s’affiche essentiellement en tant qu’égérie de mode et actrice. Cependant, la musique n’est pas en reste ! Quelques mois après avoir collaboré avec The Weeknd et Lily-Rose Depp (oui, oui) sur la bande-son de “The Idol”, JENNIE a fait plaisir aux fans en sortant “You & Me” fin 2023. Ce titre qu’elle interprétait depuis un an lors de la tournée des BLACKPINK était très prisé des fans, et il annonçait la couleur : pour elle, ce sera pop ou rien !

2024 aura été l’année de la recherche avec un très sympathique duo avec Matt Champion de BROCKHAMPTON, puis “Spot !” avec le rappeur sud-coréen Zico qui a permis à JENNIE d’enchaîner avec “Mantra”. Cette pépite pop aux airs funky (produite par El Guincho) n’a pas mis longtemps avant de devenir un hit sur TikTok, puis en streaming, laissant présager un album à venir. En attendant, JENNIE commence à teaser “Woman up”, un nouveau single à la thématique féministe et sur lequel elle alterne pop et rap comme elle seule sait le faire.

Découvrez “Mantra”, le dernier hit de JENNIE :

JISOO

Véritable ovni de BLACKPINK, JISOO semble avoir mis de côté la musique mais n’a pas chômé pour autant. Lors de sa lancée en solo l’année dernière, la jeune femme avait frappé fort avec “Flower”. Le morceau – en totale opposition avec les sonorités noisy du groupe – a bénéficié d’une magnifique vidéo à gros budget et grimpé les classements. Le single album duquel le titre fait partie – Me – a battu le record du plus d’exemplaires vendus pour une artiste féminine solo. C’était également le premier album à se vendre à plus d’un million d’exemplaires dans le pays, un record !

Les Blinks ont répondu présents, mais “Flower” s’est également envolé au-delà de la fanbase car c’est devenu un véritable tube sur TikTok, repris dans des vidéos à thématiques variées comme la cuisine et le lifestyle. La jeune femme n’a rien sorti depuis que les BLACKPINK ont quitté YG Entertainment, cependant celle qui s’est surtout consacrée à la comédie a lancé son propre label. Depuis l’annonce de BLISSOO en février, aucun projet n’a été publié sur le label, cependant nous pouvons être sûr que ce silence radio permet à la jeune femme de mieux préparer son prochain comeback.

Découvrez le hit de JISOO, “Flower” :

À l’approche de 2025, YG Entertainment a confirmé que ROSÉ, LISA, JENNIE et JISOO “prévoient de faire un retour complet et de rendre visite à ses fans lors de leur tournée mondiale”. Et bonne nouvelle pour les fans : leur nouvel album s’accompagnera d’une tournée ! Une série de concerts à étendue mondiale lors de laquelle les filles pourront interpréter leurs sorties solo comme le veut la tradition des BLACKPINK !