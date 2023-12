Alors que ses vidéos cartonnent depuis plus de 8 ans sur YouTube et les réseaux sociaux, Styleto a décidé de se présenter au public dans un tout autre univers : La musique (et c’est réussi !)

Vous l’avez sûrement déjà vue sur les réseaux, mais l’avez-vous récemment entendue dans l’une de vos playlists ? Passionnée depuis toujours par la musique, Laure (aka Styleto) s’est lancée dans le grand bain, en offrant au public des covers, puis des compositions !

Des écrans à la scène…

Ça aura pris du temps, mais Laure a fini par mettre ses craintes de côté et se lancer à fond dans la musique ! On découvrait timidement sa voix il y a plusieurs années à travers des vidéos avec Arcadian, où sa voix pouvait se cacher parmi le groupe ; Elle a ensuite publié quelques covers sur les réseaux dont celle de « Gaffe aux autres » de Jérémy Frérot puis Ben Mazué (qui l’a invitée sur scène) ; Ses premières compositions ont été offertes au public, comme Trop bonnes qui a résonné dans plusieurs playlist ; Puis plus récemment, Louane l’a invitée sur son album de réédition pour partager un joli titre !

C’est à l’occasion de son tout premier concert solo à Nantes, pour son « mini-tour » (qui précède une plus grosse tournée au printemps), que nous avons rencontré Laure !

L’occasion de discuter de ses envies, sa double casquette de créatrice de contenus / artiste, ses inspirations et ambitions…

Retrouvez l’interview de Styleto, sans filtre !

En référence à son dernier single en date « Les visages et les odeurs » (qui nous replonge dans l’enfance), nous avons défié Styleto sur un petit jeu… Afin de tester son degré de nostalgie sur des situations et souvenirs plus ou moins positifs !