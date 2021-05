Eurovision 2021 : les candidats de la première demi-finale !

C’est ce soir que la nouvelle édition de l’Eurovision commence avec la première demi-finale. aficia fait le point sur les candidats présents et vous livre son pronostic.

Rendez-vous ce soir, dès 21h00, pour suivre en direct la première demi-finale de la 65ème édition du Concours Eurovision de la Chanson. Cette année, après l’annulation de l’édition 2020 suite à la crise sanitaire mondiale, le concours a lieu à Rotterdam aux Pays-Bas suite à la victoire de Duncan Laurence avec le titre “Arcade”.

Cette année, seuls trente-neuf pays répondent présents au Concours Eurovision de la Chanson. Et pour la première demi-finale c’est 16 pays qui s’affrontent sur la scène du Rotterdam Ahoy.

Cette soirée sera l’occasion également de redécouvrir Duncan Laurence, c’est lui qui sera en effet en charge d’ouvrir le bal avec sa chanson “Feel Something”.

Les participants…

16 pays, 16 titres mais que 10 places pour la Grande Finale qui aura lieu ce samedi 22 mai. Le public aura ainsi l’occasion de voter pour conduire son candidat favori en finale, mais pas celui de la France. En effet, ce soir seuls l’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas qui sont directement qualifiés pour la finale peuvent voter.

Lituanie – The Roop – “Discoteque”

Slovénie – Ana Soklič – “Amen”

Russie – Manizha – “Russian Woman”

Suède – Tusse – “Voices”

Australie – Montaigne – “Technicolour”

Macédoine du Nord – Vasil – “Here I Stand”

Irlande – Lesley Roy – “MAPS”

Chypre – Elena Tsagrinou – “El Diablo”

Norvège – TIX – “Fallen Angel”

Croatie – Albina – “Tick-Tock”

Belgique – Hooverphonic – “The Wrong Place”

Israël – Eden Alene – “Set Me Free”

Roumanie – ROXEN – “Amnesia”

Azerbaïdjan – Efendi – “Mata Hari”

Ukraine – Go_A – “Shum”

Malte – Destiny – “Je me casse”

Les favoris…

Cette soirée sera décisive pour 16 pays qui souhaitent rejoindre l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, la France et le Royaume-Uni (membres du Big Five) en Finale aux côtés des Pays-Bas, pays hôte et dernier vainqueur en date.

Mais nous avons déjà notre petit pronostic pour cette soirée après les premières répétitions.

Ainsi, notre Top 5 se compose de Malte avec le titre “Je me casse”, de Chypre avec “El Diablo”, l’Ukraine, la Lituanie et, enfin, la Russie avec “Russian Woman”. Devraient également se qualifier lors de cette première demi-finale : la Suède, la Norvège et la Croatie.











Par contre, on reste sceptique concernant les chances de l’Australie, l’Irlande, la Macédoine du Nord et de la Slovénie. Des pays qui risquent bien de ne pas voir les projecteurs de la Grande Finale.