Kalika associe 5 morceaux de sa vie 

Début mars, nous célébrions la sortie du nouvel EP Latcho Drom de Kalika. Nous l’avons rencontré dans son label Wagram Music et lui avons demandé d’associer 5 morceaux à sa vie…

Kalika, c’est tout simplement un ovni musical qui est arrivé dans la planète Terre il y a tout juste un an, et c’est ici que vous la découvriez en premier, tout d’abord avec “Mon ami, mon amour”, puis avec “Avec les gars” et avec un Live Expérience exclusif pour aficia.

À l’occasion de la sortie de son tout premier EP Latcho Drom, nous avons demandé à l’artiste d’associer ses morceaux à des époques de sa vie. On revient sur ses influences tsiganes, on vous dévoile son côté chaudasse… Bref, du Kalika !

Kalika : l’interview !

Le morceau qui représente le plus Kalika ?

C’est “L’été est mort” parce que c’est un condensé de tout ce que je peux faire. Il y a une prod’ ultra vénère mais en même temps très pop, avec des passages plus doux. Il y a un peu tout dans cette chanson. En termes de texte, elle reflète hyper bien mon écriture qui est plutôt crue mais j’essaie toujours d’être crue sans être vulgaire, tout en racontant une histoire. En termes de mélodie, je pense que c’est ma mélodie préférée que j’ai pu faire jusqu’à maintenant. Et puis je parle d’amour dedans et de sexe et ce sont les sujets dont je parle le plus !

Un morceau qui t’a fait prendre conscience que la musique c’était dans tes veines ?

Alors c’est très étrange parce que ce n’est pas du tout la musique que j’écoute maintenant, mais c’est Ray Charles qui m’a fait prendre conscience que je voulais faire de la musique. Lorsque son biopic est sorti, j’étais toute petite chose, j’étais happée par la musique, et sa musique tout particulièrement. Après, j’ai commencé à chanter en petit comité, à faire le show et tout, et depuis je ne me suis jamais arrêtée.

Une chanson extraite de ton nouvel EP Latcho Drom qui a été réalisée dans un contexte particulier ?

Je dirais “Dinosaure”, déjà parce que c’est la seule guitare voix de l’EP. Cette chanson est particulière car c’est un peu un truc croisé, entre mon histoire et l’un de mes fans. À une époque, je faisais les capsules “Ta life for life”, c’était un truc où les gens qui me suivaient m’envoyer un mail en me racontant leur histoire, ce qu’ils voulaient, drôle, triste, heureux, un souvenir fort, et je devais en faire une chanson deux jours plus tard que j’interprétais en live. “Dinosaure” est la toute première histoire que j’ai reçue. Cette histoire m’avait vraiment, vraiment touché en plein cœur et j’ai fait la chanson hyper rapidement. Je ne l’ai jamais retouché. C’était logique pour moi de la sortir sur cet EP.

Mais c’est en même temps un vrai risque, que j’avais envie de prendre parce que jusqu’à présent j’avais surtout montré la qualité un peu fofolle, mais je sais que je n’suis pas que ça. Personne est comme ça tout le temps. Je sais que j’ai des moments plus fragiles, beaucoup plus doux. “Dinosaure” montre bien ce côté là. Et pour la création, ça s’est créé en deux secondes. C’est particulier pour moi car mes histoires ne viennent pas des autres en général, elles viennent de ce que j’ai vécu. Et là c’était relié quand même…

Si on fait écho au nom de ton nouvel EP Latcho Drom, y a t-il un morceau issu de la culture tsigane qui t’inspire ?

Plus qu’un morceau, c’est toute une B.O de “Le temps des gitans”. La B.O est incroyable et c’est Goran Bregovic et Emir Krusturica qui l’ont faites. Cette B.O est juste incroyable. Elle me rappelle vraiment mon enfance. Mais s’il y avait vraiment un morceau phare de cette B.O, ce serait “Arizona Dream”. Ce morceau m’a beaucoup influencé, et je trouve que “Avec mes gars” on le ressent, je n’avais pas capté d’ailleurs ! Un titre à la fois vagabond et hyper mélancolique. J’adore les riffs de cette chanson.

La chanson la plus chaudasse qu’il puisse exister ?

Là récemment, ce serait “XXX” de Kim Petras ! C’est du grand n’importe quoi. Elle vient de sortir un EP où ce n’est que du sexe, mais elle en rigole, mais c’est un peu du second degré, j’adore, elle est trop forte. C’est clairement une chaudasse game en puissance ! J’adore !

Kalika nous parle de la sortie de son EP Latcho Drom :