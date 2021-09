Barbara Rivage : l’interview découverte en mode Crossroads Festival !

Pour la seconde année consécutive, aficia est partenaire du Crossroads Festival. L’occasion parfaite pour découvrir de nouveaux artistes comme Barbara Rivage qui joue le jeu de l’interview découverte !

Petit délice de Bretagne, de Rennes pour être précis ! Voilà la découverte que l’on propose avec le tandem Barbara Rivage formé par Roxane et Vivien.

Ensemble c’est une pop pétillante qui baigne dans l’électro qui nous est offert. La voix profonde de Roxane vient pimenter le tout alors que Vivien pose ses riffs de guitare aux côtés des notes que Roxane laisse s’échapper du clavier.

Entre puissance et sensibilité extrême, le public du Crossroads Festival devrait être sous le charme ce mercredi 8 septembre dès 18h30. Mais avant ça, c’est bien une interview découverte du tandem que la rédaction vous offre…

Barbara Rivage : l’interview…

Pourriez-vous vous présenter rapidement au public qui ne vous connaît pas encore ?

On est Roxane et Vivien, un duo rennais. On joue ensemble depuis 5 ans mais on a sérieusement créé le projet il y a deux ans le jour où nous avons emménagé sur Rennes. Roxane chante et joue du synthétiseur et Vivien est aux chœurs et à la guitare. On est accompagnés d’un ordinateur qui lance des séquences.

Comment définir votre style, votre musique, votre art ?

Une sorte de pop en français parfois psychédélique, parfois électro et parfois rock dans l’énergie. En réalité, on a encore du mal à définir notre musique. C’est plutôt au public de nous définir, le mieux c’est de venir nous voir sur scène !

Vous êtes cette année à l’affiche du Crossroads Festival, ça représente quoi pour vous ?

Avoir son nom sur une affiche c’est toujours hyper gratifiant surtout quand la programmation est cool.

Peu importe où tu joues, l’important c’est de rencontrer un public qui capte ton univers. Barbara Rivage

Le Crossroads Festival est une vitrine connue pour les talents émergents, ça apporte quoi dans la carrière d’un artiste d’être sélectionné dans une telle structure ?

J’imagine que ça apporte de la visibilité et de l’expérience. Mais en réalité, peu importe où tu joues, l’important c’est de rencontrer un public qui capte ton univers.

Cette année le Crossroads Festival retrouve la chaleur du public, il y a un défi supplémentaire pour vous ? De jouer et de capter un public qui ne vous connaît peut-être pas ?

On a l’habitude de jouer devant un public qui ne nous connaît pas, on a pas encore ce privilège. C’est donc un défi à chaque fois pour que le public adhère à notre musique.

Parlons un peu plus de vous… C’est quoi votre actualité du moment ou à venir ?

On se concentre sur la création d’un nouveau live avec notamment comme échéance les Trans Musicales de Rennes où nous jouerons 5 soirs d’affilée à l’Aire Libre en première partie de Lujipeka du 1er au 5 décembre 2021.

Si vous deviez donner envie au public de venir vous écouter sur scène en trois mots, lesquels choisiriez-vous ?

Électrique, intense, mélancolique.

Vous jouez cette année au Crossroads Festival… Mais vous, c’est quoi la scène ou le festival que vous rêvez de faire en tant qu’artiste ?

La scène que l’on rêvait de faire en tant qu’artiste c’est les Trans Musicales. Ça tombe bien, on y sera cette année !

Tout comme le Crossroads Festival, aficia aime mettre en avant des talents émergeants… Vous auriez un artiste à nous conseiller ? Un artiste que le public devrait écouter sans plus attendre ?

Theodora, elle vient de sortir son premier album qui est incroyable !

Un dernier mot pour la fin ? Vous avez carte blanche 🙂

Le hasard a fait que notre ami Simon du groupe La Houle [Interview à découvrir ICI] sera sur scène juste après nous à 19h30. Il n’est pas impossible d’apercevoir Roxane chanter une chanson avec lui !