Crossroads Festival : en route pour l’édition 2021 !

C’est déjà l’heure de la sixième édition du Crossroads Festival qui nous réserve, une fois de plus, de belles surprises et de belles découvertes. On fait le tour d’horizon de la programmation sur aficia.

Le Crossroads Festival est de retour du 7 au 10 septembre pour une nouvelle édition, la sixième, afin de faire vibrer le public au rythme de la musique et de la découverte. Et après une édition 2020 100% numérique, la sixième saison aura bien les honneurs de la chaleur du public…

En effet, l’année dernière le Crossroads Festival a fait preuve d’adaptabilité face à la crise sanitaire et c’est une édition en ligne qui était offerte au public. 27 ‘Crossroads Sessions’ durant quatre soir avec plus de 185.000 streams. Et si la situation sanitaire oblige une fois de plus la BIC (Brigade d’Intervention Culturelle) à faire preuve d’imagination pour offrir un festival sécurisé, le cru s’annonce délicieux.

Crossroads Festival : ADN découverte…

Cette année l’accent est une fois de plus mis sur la découverte et les talents issus des Haut-de-France. Mais également des artistes venus des partenaires du festival des autres régions de France et de l’étranger.

Au total, c’est 28 artistes qui doivent venir donner le rythme au Crossroads Festival. Ça commence dès le mardi 7 septembre à 19h00 avec la présence de Samuel Baron, The Breakfast Club, Sparkling, Ladaniva, Szklane Oczy et We Will Kaleid. De la pop en passant par l’indie rock ou encore le art pop, il y en aura réellement pour tous les publics.

Le lendemain, viennent se présenter sur scène Barbara Rivage, La Houle, Francis of Delirium, Richard Allen, Murman Tsulazde, Jyeuhair et Cheap House pour, une fois de plus, une diversité musicale complète et un véritable voyage artistique.

Pour le jeudi 9 septembre, on laisse la place à Niteroy, Eesah Yasuke, Condore, Annael, Pierres, Louisadonna et Lydsten. Rap, pop techno, pop… Les programmateurs du Crossroads Festival veulent réellement vous faire faire le grand écart de la découverte !

On termine le vendredi 10 septembre avec Ismaël Metis, Ninon, Nerlov, Temps Calme, Louis Jucker, Junon, Thérèse et Gargäntua. Après une telle programmation, le Crossroads Festival confirme une fois de plus son objectif de pluralité, de diversité, de découverte et d’exposition des nouveaux talents !

La billetterie…

Vous avez déjà la possibilité de réservez vos place pour le Crossroads Festival. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur le site officiel du festival. Vous aurez le choix entre le Pass 4 Jours, le Pass à la Journée.

Pour l’accès sur les quatre jours du Crossroads Festival, il faut compter 30€, 10€ pour un Pass à la journée. À noter qu’il existe un tarif réduit à 5€ la journée et 15€ pour les quatre jours pour les moins de 26 ans, les étudiants et les allocataires chômage et minimas sociaux.