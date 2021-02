C’est avec plaisir que l’on invite Célia sur nos pages afin de mieux la connaître… Une interview à déguster sans modération.

Célia a eu l’occasion de se présenter au public en participant à notre session des ‘aficia music talent’ du mois de décembre 2020.

Pour cette petite compétition, Célia avait fait le choix de proposer le titre “Celle que t’aimes”, une reprise de Nilusi qui lui avait permis de terminer à la septième place. Mais aficia, de nature curieuse, a voulu en savoir plus sur l’artiste… C’est donc avec plaisir que nous recevons aujourd’hui Célia afin qu’elle nous présente son univers, son actualité et ses projets !

Célia : l’interview !

Comment te présenter en quelques mots au public qui ne te connaît pas encore ?

Je m’appelle Célia, j’ai 19 ans, j’habite dans le Nord de la France. Je suis actuellement en 1ère année de BTS Communication. Passionnée par la musique depuis toute petite, j’ai toujours plus ou moins chanté. Et depuis quelques années j’ai décidé de me lancer sur les réseaux sociaux en postant des covers…

Tu as eu l’occasion de participer au concours Aficia Music Talent, ça représente quoi pour toi ce genre de tremplin ?

Ce genre de tremplin représente pour moi une chance de gagner en visibilité et l’opportunité d’avoir des retours sur ses créations.

Comment as-tu fait le choix du titre pour ce tremplin ?

J’ai choisi une cover dont j’étais plutôt fière, d’une artiste qui m’inspire beaucoup et qui représentait bien ma personnalité et mes capacités en terme de chant.

Même si tu n’as pas eu l’occasion de remporter cette session du Aficia Music Talent, tu penses que c’est une expérience qui t’apporte quelque chose ?

Ça m’apporte tout d’abord de la confiance en moi, j’ai été surprise de voir le nombre de votes pour ma cover. Ça m’apporte également de la visibilité, c’est important en étant une débutante.

Parlons un peu plus de toi… Comment te décrire en trois mots ?

Je dirais perfectionniste, sensible et passionnée.

C’est quoi ton actualité du moment ?

J’essaye de poster des covers le plus régulièrement possible, même si avec la situation sanitaire, la motivation manque parfois. Je continue de travailler chaque jour pour m’améliorer au niveau de mes capacités musicales.

Il y a des choses à venir de ton côté ? Tes projets, tes envies pour les mois à venir…

J’aimerais reprendre les covers avec un rythme régulier, et participer à des concours musicaux sur les réseaux comme l’Aficia Music Talent. J’ai également très envie d’écrire et de composer mes propres chansons, avec mes propres mots. Mais pour l’instant je ne m’en sens pas capable…

L’industrie musicale est bousculée avec la crise sanitaire mondiale. Pour beaucoup d’artistes c’est aussi l’occasion de se recentrer et d’offrir de nouvelles productions, de nouveaux projets. Comment vis-tu cette période ?

Pour moi cette période a été pleine de remises en question, de doutes… Je continue de faire de la musique, mais je me sens peut-être moins légitime de poster sur les réseaux, au vu de l’actualité des autres artistes et de la situation sanitaire.

La question que l’on ne t’as jamais posée en interview et que tu aimerais bien que l’on te pose ?

À vrai dire, c’est ma première interview 😁 Mais si je devais choisir une question à laquelle j’aimerais répondre, je dirais ‘Qu’est-ce que représente la musique pour toi ?‘. Et j’y répondrais que c’est pour moi un moyen d’évasion et un sentiment de liberté quand je me pose au piano ou avec ma guitare. C’est aussi le moyen de chanter ou d’écouter des mots que l’on n’arrive plus à dire. On peut alors se reconnaître dans certaines histoires résumées dans les chansons et se sentir moins seuls.

Pour finir, aficia aime mettre en avant les nouveaux talents, découvrir les artistes de demain. Si tu dois conseiller à nos lecteurs un artiste à découvrir, ça serait qui ?

Un seul artiste, c’est compliqué. Mais je dirais Paul Ivory, un artiste bourré de talent et avec beaucoup de choses à dire. J’aime ses mots et la sensibilité de sa voix. Il a sorti 2 singles : “Monster” et “Missing Home”. Vous pouvez d’ailleurs l’aider à développer son EP en participant sur Kiss Kiss Bank Bank.