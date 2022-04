À l’occasion de la sortie de son nouveau titre « Bah Ouais », aficia s’est entretenu avec Chiloo !

Il est enfin de retour, plus fort que jamais avec un titre qui sent bon l’été et les retrouvailles. Chiloo signe un nouveau titre « Bah Ouais » annonciateur d’un album à venir le 10 juin prochain sous le nom de Genèse.

Découvrez l’interview de Chiloo pour aficia :