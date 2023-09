Le tandem belge COLT va dévoiler le 22 septembre prochain son deuxième EP Milles vies. Nous avons eu la chance de rencontrer le duo et de découvrir son univers musical à travers une interview.

Après leur premier album SOMA sorti en 2021, Antoine et Coline âgés de 23 ans vont dévoiler leur prochaine création. Tout droit venus de Bruxelles, le duo fait de la musique depuis environ quatre ans. Cependant, ça fait seulement un an que les deux jeunes belges ont décidé de s’appeler COLT et de chanter en français. Petit à petit, l’hexagone découvre ce tandem. Nous avons voulu en savoir plus sur la carrière artistique de COLT.

COLT, l’interview flash :

1Pourquoi avoir choisi de devenir COLT ?

(Antoine) : Ce sont des choses qui se sont faites assez naturellement car déjà on changeait de langue puis c’était le moment où on revenait de quelques concerts à New York et on s’est rendu compte que le prénom Toitoine était imprononçable là-bas. Souvent, les gens mettaient aussi une connotation enfantine.

(Coline) : On s’est déjà retrouvés sur une scène pour enfants (rires).

(Antoine) : C’est pour ces différentes raisons que l’on a décidé de contracter notre nom en COLT.

2COLT c’est le mélange de vos deux univers. Avez-vous des inspirations différentes ou identiques ?

(Coline) : Il y a quand même une différence.

(Antoine) : Oui c’est vrai mais je pense qu’il y a quand même une grosse base commune. On écoute pas mal de pop anglophone et assez produite comme Billie Eilish, Mo, Lorde… Séparément, on a chacun nos bagages et nos goûts qui différent.

(Coline) : Antoine vient plutôt du classique et de la country. Maintenant, il apprécie aussi l’électro avec des artistes comme Flume. De mon côté, j’ai plutôt été élevé avec Balavoine et les Poppies. Actuellement, je suis peut-être un peu plus pop que toi surtout au niveau des mélodies.

3Vous êtes très réactifs sur les réseaux sociaux. Est-ce que c’est vous qui gérez votre communication ? Quel rapport avez-vous avec cet usage ?

(Antoine & Coline) : C’est 100% nous !

(Antoine) : Surtout Coline !

(Coline) : J’adore les réseaux sociaux car je trouve que l’on peut-être hyper créatif dessus et j’ai fait aussi des études de communication donc il y a vraiment ce côté en moi qui aime tester des choses puis réfléchir à tout ça. Avec Toitoine on se dit toujours que tant que l’on a envie de le faire et que c’est créatif on va le faire. On ne va jamais s’obliger à poster des trucs.

Ça peut-être très vite néfaste les réseaux et clairement parfois ça me pèse un peu. Il y a un peu du négatif mais vu que l’on est deux il y a l’envie de créer des choses et de montrer ce que l’on fait à nous deux, c’est chouette puis ça se fait assez spontanément même si il y a de la réflexion derrière bien sûr.

4Le succès du titre “Insomnies” notamment par les réseaux sociaux a-t-il eu un impact sur votre popularité ?

(Antoine) : Oui, c’est à partir de “Insomnies” que l’on a commencé à traverser les frontières. Il y a eu un tournant dans le groupe. On a vraiment de plus en plus d’opportunités en France, récemment on a fait un showcase à Marseille. Ce sont des choses assez nouvelles pour nous. De fil en aiguille on a d’abord testé proche de chez nous en Flandres, on s’est fait remarquer là-bas notamment par un programmateur suédois qui nous a proposé de jouer dans un festival de showcase en Suède. A ce festival, il y avait un producteur new yorkais qui nous a invité là-bas.

C’est à partir du titre “Insomnies” que l’on a commencé à traverser les frontières COLT, exclusivité aficia

On a eu petit à petit ces différentes occasions de jouer à l’étranger. C’est vraiment avec “Insomnies” que l’on a remarqué que des gens nous connaissent dans toutes les villes de France. On s’est rendu compte aussi que l’on passait en radio en Allemagne, en Suisse sans avoir demandé quoi que ce soit, c’est génial !

5Votre second EP Milles vies sortira en septembre, pouvez-vous m’en dire un peu plus ?

(Coline) : Cet EP c’est un peu le premier EP de COLT et le deuxième EP de Coline & Toitoine. Je pense que l’on a vachement évolué entre le premier et le deuxième EP puis la langue. Je suis vraiment fière de ce projet et j’ai hâte qu’il sorte. C’est un disque de 7 titres ! Pour la première fois, avant de réfléchir à ce que l’on voulait dire, on a juste écrit plein de chansons et fait un choix parmi celle-là. Pour le premier EP, on avait fait l’inverse, c’était peut-être un peu moins naturel.

Ici, on s’est laissé aller en musique puis on s’est rendu compte qu’il y avait des similitudes, que l’on racontait des choses et à partir de là on a créé l’histoire. Je trouve ça cool car cet EP a été écrit dans un certain temps donné et pendant cette période là on a vécu des choses qui fait qu’aujourd’hui notre EP ressemble à ça, avec les inspirations et les envies du moment. Il est beaucoup plus personnel, il y a des chansons qui racontent notre histoire. Dans cet EP, il y aura beaucoup d’énergie mais aussi pas mal de tendresse.

(Antoine) : Il y a le titre éponyme qui s’appelle “Milles vies” et qui parle de nous deux, de notre manière de vivre les choses, de nos ambitions. Ce titre sera le morceau phare de l’EP. Le thème de cet EP, c’est vraiment nous deux.

Inès Fakche