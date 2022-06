Dua Lipa, Billie Eilish & Harry Styles : qui sont leurs premières parties ? 

Dua Lipa, Harry Styles, Billie Eilish… ce sont trois superstars. Intéressons-nous à leurs premières parties respectives sur aficia.

Vous vous apprêtez peut-être à aller voir l’une de ces trois superstars en concert en France ou à l’étranger avant la fin de l’année ? Sachez que Dua Lipa, Harry Styles, Billie Eilish ont plusieurs points communs. À commencer par cet immense succès actuel à l’international et au fait d’être accompagné par Live Nation, sans doute le plus gros promoteur de spectacles dans le monde. Mais au lieu de (re)parler de ces 3 artistes dont la carrière est déjà bien lancée, intéressons-nous plutôt à leurs premières parties, des artistes moins connues mais qui méritent le même succès !

Dua Lipa

Oui, ses dates en France sont passées, mais rien ne nous interdit de faire un petit focus ses premières parties. Si Angele et Tove Lo la rejoindront sur d’autres dates, c’est bel et bien Griff qui a ouvert le bal à Lyon et à l’AccorHotel Arena le mois dernier. Étant dans le public, nous avons beaucoup aimé la pop lumineuse et l’énergie de l’artiste avec “Black Hole”, elle qui est pressentie comme être la nouvelle étoile de la pop anglaise. C’était intense, pop et coloré. Griff nous a égratignés de bonheur !

Découvrez “One Night” de Griff :

Harry Styles

Le mois prochain, l’énorme show d’Harry Styles se produira à l’AccorHotel Arena. L’artiste est actuellement numéro 1 au monde sur les plateformes de streaming avec “As It Was”. Si à l’international, se sont Jessie Ware, Ben Harper & Koffee, Wet Lag, ou bien Mitski qui se relaieront, en France, c’est le groupe pop-rock alternatif Wolf Alice qui donnera le tempo. Les amateurs de pop pure devront s’accrocher avec des guitares à tout va et une voix féminine qui ne vous laissera pas indifférent ! Le groupe qui fêtera bientôt dix ans de carrière, n’aura aucun mal à faire bouger la salle ! La tournée d’Harry Styles n’en finit pas de s’allonger et s’étalera jusqu’à mars 2023.

Découvrez “Smile” de Wolf Alice :

Billie Eilish

Plus que quelques jours à patienter avant de découvrir le phénomène dark-pop Billie Eilish en France. Mais avant elle, c’est Jessie Reyez qui échauffera vos cordes vocales, du moins en France. Jungle jouera sur d’autres dates à l’inter. Jessie Reyez, c’est tout simplement la petite protégée de Beyoncé, Jay-Z ou encore d’Eminem. La Canadienne les a séduit un à un avec sa tendre voix, son style soul et sa simplicité de chanter l’amour en des temps obscurs. Bref, pas si éloignée de Billie Eilish finalement. Au passage, on lui connait d’innombrables tubes comme “Promises” écrit pour Calvin Harris et Sam Smith ou “Blue” de Jonas Blue. Rien que ça… Vous devriez apprécier !

Découvrez “Love On The Dark” de Jessie Reyez :